90 процентов детей в Башкирии получают в школах горячее питание. Показатель внушительный. Но когда эту услугу в 2016 году передали на аутсорсинг, в регионе значительно выросло количество жалоб на рост цен со стороны компаний, низкое качество продуктов и нарушение технологии их приготовления. Можно ли регулировать данный вопрос, разбиралась корреспондент "РГ".

Питание школьников должно быть не только сбалансированным по калорийности, но и вкусным. Фото: Петр Коннов/РГ

Социальный контроль

Один из вариантов для активных родителей - проводить собственные проверки и делать пробы. Понятно, что подобные мероприятия придется согласовать с дирекцией школы.

Так, к примеру, члены родительского комитета школы села Аркаулово Салаватского района после многочисленных жалоб детей на невкусную еду решили разобраться в ситуации и организовали проверку. В итоге в работе столовой был обнаружен ряд недочетов. Отсутствовала даже элементарная технологическая карта, где указываются нормы закладки продуктов. Отсюда - слишком маленькие порции, да и вкусовые качества блюд оставляли желать лучшего. Больше всего шокировала "гражданских" инспекторов каша, сваренная на испорченном молоке.

Родительский комитет во главе с председателем Риммой Гарифуллиной выложил данные проверки в социальные сети. Ситуация вызвала большой общественный резонанс, организатору питания пришлось оправдываться. В числе контраргументов со стороны аусорсера основным стала цена завтрака в данной школе.На момент проверки она составляла всего 20 рублей на одного школьника, хотя в Уфе, к примеру, 55 рублей. Отсюда и маленькие порции, и скудность меню. А кашу испортил повар.

- Сейчас этим вопросом занимаются правоохранительные органы, за развитием истории следят журналисты, общественники, родительское сообщество. События в Аркаулово показали, насколько важна активная позиция родительского комитета как инструмента общественного контроля в системе организации питания в школах. Но невозможно в каждой из них решить вопрос с питанием в ручном режиме, привлекая средства массовой информации и социальные сети, нужен системный подход, - отметила вице-спикер Госсобрания - Курултая РБ Эльвира Аиткулова.

Анализ отдали профессионалам

Такая возможность есть. Нужно просто обратиться в региональный испытательный центр при госкомторговле, где определят: качественную ли еду подают детям на стол. Причем исследования проводятся бесплатно, но по заказу образовательной организации. Поэтому родителям придется вначале добиться этого у дирекции школы и выяснить, оформила ли школа соответствующее соглашение с госкомторговли.

- Минтруд Башкирии четко отработал со своими подведомственными организациями технологию: с нами уже сотрудничает 41 соцучреждение. Но с министерством образования у нас таких коммуникаций нет, - заявила на заседании рабочей группы в госсобрании Башкирии председатель регионального госкомитета по торговле и защите прав потребителей Гузель Асылова.

- За организацию питания отвечает руководитель школы или детского сада, именно он должен быть заинтересован в работе с испытательным центром. Мы направляли письма в муниципалитеты, но, видимо, пора провести дополнительную разъяснительную работу совместно с госкомитетом по торговле, - отметила заместитель министра образования Башкирии Альфия Галиева.

По информации центра, соглашения с ним заключили 80 процентов образовательных учреждений, однако заявки на анализ проб подавать последние не спешат.

- Пока оценить качество продуктов попросили лишь 190 учреждений. Самыми активными оказались Уфа, Нуримановский, Бижбулякский, Бирский и Белебеевский районы, - отметил директор испытательного центра Азат Аскаров. - Хотя в соглашении прописано: организация должна обращаться не реже двух раз в год. Это же в интересах самой школы - при наличии каких-либо нарушений после определенного времени проверить: устранены ли они.

А нареканий выявляют немало! К примеру, специалисты забраковали почти половину образцов блюд, взятых в столовых муниципальных школ и детских садов региона. Во многих нашли несоответствие нормативам по жирности, калорийности и рецептуре. Не обошлось и без фальсификата. В основном среди молочной продукции.

У управления Роспотребнадзора по Башкирии тоже есть свои замечания к качеству еды в школах и детских садах.

По информации центра, соглашения с ним заключили 80 процентов образовательных учреждений, однако заявки на анализ проб подавать последние не спешат.

- Фактическое питание детей часто не соответствует примерному утвержденному меню. В итоге калорийность в школьном рационе достигается за счет макарон, круп, хлеба и сливочного масла. В то же время детям недодают рыбу и мясо, творог, молоко и овощи, - сетует начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков управления Роспотребнадзора по Башкирии Римма Ахметшина.

Еще одна проблема, которая беспокоит специалистов, - неукомплектованный в школах и детских садах штат медработников. Ведь именно они должны вести контроль за меню в столовых и проверять доставляемые продукты. Часто медсестры в школе нет, либо она приходит по определенному графику и не всегда успевает выполнить свои обязанности в полном объеме.

Цена и качество

По данным мониторинга, проведенного депутатами регионального госсобрания, в ряде районов значительно выросла стоимость питания, но при этом упало качество. К примеру, это касается Чишминского района, а в Нуримановском и Белорецком районе жители и вовсе выразили желание вернуть прежнюю схему организации питания, когда свои повара готовили еду прямо в столовой.

В то же время Общероссийский народный фронт провел свой мониторинг в Учалинском районе и выявил: после передачи услуг по организации питания аутсорсинговым компаниям охват горячим питанием детей снизился с 95 процентов в 2016 году до 61 процента в 2018.

- Услуги по питанию в школах передали на аутсорсинг, чтобы повысить качество. Но, к сожалению, во многих муниципалитетах этого не произошло. Обвинять только аутсорсинговые компании неправильно. Сложно накормить ребенка полноценным и сбалансированным завтраком на 20 рублей, но нельзя забывать: еда для школьников, независимо от цены, должна соответствовать требованиям качества, - отметила Эльвира Аиткулова.

Но в целом все эксперты уверены: родители школьников могут и должны влиять на формирование меню. А какой путь они выберут: писать жалобы на чиновников в соцсетях, проводить самостоятельные ревизии, требовать от директоров обращаться в центр или просто собирать больше денег - решать им.

Кстати

В Башкирии около 500 тысяч обучающихся получают горячее питание в 250 образовательных организациях. В регионе насчитывается 155 организаторов питания и столько же поставщиков.

Цифра

82 процента школ получают горячее питание от аутсорсеров.