Новости

На Байкале в шторм пропали три человека на лодке 10:45
В Красноярске столкнулись два автобуса, есть пострадавшие 10:38
Кабмин обсудит готовность к переходу страны на цифровое телевещание 10:34
Продажи универсала Kia Ceed начнутся в России в следующем году 10:34
В Ленобласти проверят магазин из-за лежащей на пачке творога крысы 10:32
В Кемерове из-за короткого замыкания в детсаду эвакуировали 306 человек 10:32
Подвеска Марии-Антуанетты ушла с молотка за рекордную сумму 10:30
В Госдуме предложили запретить продажу газировки и сладостей в школах 10:30
Кольцевая линия московского метро станет беспилотной 10:24
Страница Кадырова в Instagram вновь заблокирована 10:24
ФАС сообщила о хакерской атаке 10:22
Кадыров подарил мальчику Mercedes за рекордные отжимания 10:13
Рапота назвал главные темы встречи на Совмине в Бресте 10:10
Корвет "Громкий" впервые открыл огонь 10:10
Трамп предложил назначить послом США в ЮАР дизайнера сумок 10:09
Toyota подарит пикап медбрату, спасшему людей ценой своей Tundra 10:04
Во Владивостоке бизнесмен бесплатно раздал горожанам ящики с бананами 09:53
В Приморье попытались перебросить наркотики в СИЗО с помощью арбалета 09:47
Зимние речные маршруты открылись в Москве 09:46
Путин и Пенс поприветствовали друг друга на Восточноазиатском саммите 09:42
В Пермском крае водитель насмерть сбил трех пешеходов 09:36
В Москве угонщик подвез хозяина BMW до метро 09:36
На Урале школьник получил "два" за символ рубля в решенных задачах 09:34
В Перми за организацию заказного убийства осужден "черный риелтор" 09:34
Германия - Россия - онлайн-трансляция товарищеского матча 09:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменятся ставки по ипотеке в ближайшее время
Как изменятся ставки по ипотеке в ближайшее время
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
У нас в гостях - вице-премьер Татьяна Голикова
У нас в гостях - вице-премьер Татьяна Голикова
15.11.2018 09:06
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Чем сегодня накормят моего ребенка

В Башкирии родители могут инициировать проверку качества школьного питания
Текст: Айгуль Камаева
Российская газета - Неделя - Башкортостан №7720 (257)
90 процентов детей в Башкирии получают в школах горячее питание. Показатель внушительный. Но когда эту услугу в 2016 году передали на аутсорсинг, в регионе значительно выросло количество жалоб на рост цен со стороны компаний, низкое качество продуктов и нарушение технологии их приготовления. Можно ли регулировать данный вопрос, разбиралась корреспондент "РГ".
Питание школьников должно быть не только сбалансированным по калорийности, но и вкусным. Фото: Петр Коннов/РГ Питание школьников должно быть не только сбалансированным по калорийности, но и вкусным. Фото: Петр Коннов/РГ
Питание школьников должно быть не только сбалансированным по калорийности, но и вкусным. Фото: Петр Коннов/РГ

Социальный контроль

Один из вариантов для активных родителей - проводить собственные проверки и делать пробы. Понятно, что подобные мероприятия придется согласовать с дирекцией школы.

Так, к примеру, члены родительского комитета школы села Аркаулово Салаватского района после многочисленных жалоб детей на невкусную еду решили разобраться в ситуации и организовали проверку. В итоге в работе столовой был обнаружен ряд недочетов. Отсутствовала даже элементарная технологическая карта, где указываются нормы закладки продуктов. Отсюда - слишком маленькие порции, да и вкусовые качества блюд оставляли желать лучшего. Больше всего шокировала "гражданских" инспекторов каша, сваренная на испорченном молоке.

Родительский комитет во главе с председателем Риммой Гарифуллиной выложил данные проверки в социальные сети. Ситуация вызвала большой общественный резонанс, организатору питания пришлось оправдываться. В числе контраргументов со стороны аусорсера основным стала цена завтрака в данной школе.На момент проверки она составляла всего 20 рублей на одного школьника, хотя в Уфе, к примеру, 55 рублей. Отсюда и маленькие порции, и скудность меню. А кашу испортил повар.

Фото: Игорь Филонов
Почему для орловских детсадов отбирают худшие продукты

- Сейчас этим вопросом занимаются правоохранительные органы, за развитием истории следят журналисты, общественники, родительское сообщество. События в Аркаулово показали, насколько важна активная позиция родительского комитета как инструмента общественного контроля в системе организации питания в школах. Но невозможно в каждой из них решить вопрос с питанием в ручном режиме, привлекая средства массовой информации и социальные сети, нужен системный подход, - отметила вице-спикер Госсобрания - Курултая РБ Эльвира Аиткулова.

Анализ отдали профессионалам

Такая возможность есть. Нужно просто обратиться в региональный испытательный центр при госкомторговле, где определят: качественную ли еду подают детям на стол. Причем исследования проводятся бесплатно, но по заказу образовательной организации. Поэтому родителям придется вначале добиться этого у дирекции школы и выяснить, оформила ли школа соответствующее соглашение с госкомторговли.

Родители смогут проверять качество школьных обедов

- Минтруд Башкирии четко отработал со своими подведомственными организациями технологию: с нами уже сотрудничает 41 соцучреждение. Но с министерством образования у нас таких коммуникаций нет, - заявила на заседании рабочей группы в госсобрании Башкирии председатель регионального госкомитета по торговле и защите прав потребителей Гузель Асылова.

- За организацию питания отвечает руководитель школы или детского сада, именно он должен быть заинтересован в работе с испытательным центром. Мы направляли письма в муниципалитеты, но, видимо, пора провести дополнительную разъяснительную работу совместно с госкомитетом по торговле, - отметила заместитель министра образования Башкирии Альфия Галиева.

По информации центра, соглашения с ним заключили 80 процентов образовательных учреждений, однако заявки на анализ проб подавать последние не спешат.

- Пока оценить качество продуктов попросили лишь 190 учреждений. Самыми активными оказались Уфа, Нуримановский, Бижбулякский, Бирский и Белебеевский районы, - отметил директор испытательного центра Азат Аскаров. - Хотя в соглашении прописано: организация должна обращаться не реже двух раз в год. Это же в интересах самой школы - при наличии каких-либо нарушений после определенного времени проверить: устранены ли они.

А нареканий выявляют немало! К примеру, специалисты забраковали почти половину образцов блюд, взятых в столовых муниципальных школ и детских садов региона. Во многих нашли несоответствие нормативам по жирности, калорийности и рецептуре. Не обошлось и без фальсификата. В основном среди молочной продукции.

У управления Роспотребнадзора по Башкирии тоже есть свои замечания к качеству еды в школах и детских садах.

По информации центра, соглашения с ним заключили 80 процентов образовательных учреждений, однако заявки на анализ проб подавать последние не спешат.

- Фактическое питание детей часто не соответствует примерному утвержденному меню. В итоге калорийность в школьном рационе достигается за счет макарон, круп, хлеба и сливочного масла. В то же время детям недодают рыбу и мясо, творог, молоко и овощи, - сетует начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков управления Роспотребнадзора по Башкирии Римма Ахметшина.

Еще одна проблема, которая беспокоит специалистов, - неукомплектованный в школах и детских садах штат медработников. Ведь именно они должны вести контроль за меню в столовых и проверять доставляемые продукты. Часто медсестры в школе нет, либо она приходит по определенному графику и не всегда успевает выполнить свои обязанности в полном объеме.

Цена и качество

По данным мониторинга, проведенного депутатами регионального госсобрания, в ряде районов значительно выросла стоимость питания, но при этом упало качество. К примеру, это касается Чишминского района, а в Нуримановском и Белорецком районе жители и вовсе выразили желание вернуть прежнюю схему организации питания, когда свои повара готовили еду прямо в столовой.

Фото: Reuters
Эксперт объяснила, чем грозит некачественное питание

В то же время Общероссийский народный фронт провел свой мониторинг в Учалинском районе и выявил: после передачи услуг по организации питания аутсорсинговым компаниям охват горячим питанием детей снизился с 95 процентов в 2016 году до 61 процента в 2018.

- Услуги по питанию в школах передали на аутсорсинг, чтобы повысить качество. Но, к сожалению, во многих муниципалитетах этого не произошло. Обвинять только аутсорсинговые компании неправильно. Сложно накормить ребенка полноценным и сбалансированным завтраком на 20 рублей, но нельзя забывать: еда для школьников, независимо от цены, должна соответствовать требованиям качества, - отметила Эльвира Аиткулова.

Но в целом все эксперты уверены: родители школьников могут и должны влиять на формирование меню. А какой путь они выберут: писать жалобы на чиновников в соцсетях, проводить самостоятельные ревизии, требовать от директоров обращаться в центр или просто собирать больше денег - решать им.

Кстати

В Башкирии около 500 тысяч обучающихся получают горячее питание в 250 образовательных организациях. В регионе насчитывается 155 организаторов питания и столько же поставщиков.

Цифра

82 процента школ получают горячее питание от аутсорсеров.

Общество Образование Общество Здоровье Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Депутат Госдумы показал цены на обед в столовой парламента
В Совфеде прокомментировали опасения США проиграть войну России
Мигранты залезли на пограничный забор между Мексикой и США
США назвали новые санкции против РФ "драконовскими"
Берлин призвал Киев удалить сайт "Миротворец"