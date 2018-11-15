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15.11.2018 15:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии сиротам выделили аварийное жилье

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

В Белорецке завели уголовное дело о халатности чиновников, которые приобрели для сирот более 30 неблагоустроенных домов и квартир, в том числе аварийных.

В Хакасии экс-депутата обвинили в мошенничестве с жильем для сирот

Как сообщили в прокуратуре Башкирии, сотрудники надзорного органа выехали на место и выяснили неприглядные факты: выделенное сиротам жилье оказалось старым и неблагоустроенным, не было оборудовано элементарными удобствами. Кроме того, прокуроры выяснили, что администрация купила эти помещения у местного жителя, получившего доверенность от собственников жилья.

Один из сирот, получивших жилье, написал заявление в администрацию города с просьбой признать здание непригодным для проживания. В итоге в 2015 году один из домов признали аварийным, а его стоимость взыскали с продавца через суд - свыше 900 тысяч рублей. Только почему-то в бюджет эти деньги так и не вернулись.

- По требованию прокуратуры региональный следком завел уголовное дело. И теперь наши сотрудники вместе с госжилинспекторами проверяют качество всех домов, предоставленных сиротам в Белорецке. Также они проверят законность проведенных конкурсных процедур, - уточнила старший помощник прокурора республики Гузель Масагутова.

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