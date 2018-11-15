В Чувашии чиновница выписала себе 39 премий

В Чувашии за превышение должностных полномочий осудили начальницу финотдела администрации Новочебоксарска. В ходе следствия было установлено, что она неоднократно выписывала себе премии, а также присваивала чины.

По информации регионального следственного управления СК РФ, чиновница в период с января 2012 года по апрель 2016 года 39 раз издавала приказы о собственном премировании. Общая сумма поощрений достигла 108 тысяч рублей. При этом делалось это без согласования с главой городской администрации.

Кроме того, дважды, в ноябре 2012-го и июне 2013 года, она издала приказ о присвоении себе классных чинов советника муниципальной службы, сначала 2-го, а затем 1-го класса. Благодаря этому смогла ежемесячно получать дополнительные выплаты из бюджета.

Следователи отмечают, что второй приказ начальница финансового отела подписала якобы за свои особые отличия в работе. Причем издавался документ на основании решения, которое приняла аттестационная комиссия, ею же и сформированная.

Суд оштрафовал муниципальную чиновницу на 40 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу. Следователи внесли представление городской администрации о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению коррупционных преступлений.