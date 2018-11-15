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15.11.2018 11:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Оренбуржье двое школьников провалились под лед

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

В Оренбуржье возбуждено уголовное дело по факту гибели двух восьмилетних школьников: дети провалились под лед.

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Как сообщил в четверг Следственный комитет по региону, трагедия произошла накануне возле поселка Маевка Первомайского района.

- Около 14 часов двое школьников, находясь на берегу реки Чаган, зашли на лед реки и провалились под воду. Самостоятельно выбраться на берег они не смогли, - пояснили в СУ СК РФ по Оренбургской области.

 

Дети пришли на водоем без сопровождения взрослых. Очевидцем случившегося стал семилетний друг пострадавших - он и сообщил об их гибели.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Сейчас идут поисковые мероприятия, проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели. Расследование продолжается.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область
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