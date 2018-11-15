В Оренбуржье двое школьников провалились под лед

В Оренбуржье возбуждено уголовное дело по факту гибели двух восьмилетних школьников: дети провалились под лед.

Как сообщил в четверг Следственный комитет по региону, трагедия произошла накануне возле поселка Маевка Первомайского района.

- Около 14 часов двое школьников, находясь на берегу реки Чаган, зашли на лед реки и провалились под воду. Самостоятельно выбраться на берег они не смогли, - пояснили в СУ СК РФ по Оренбургской области.

Дети пришли на водоем без сопровождения взрослых. Очевидцем случившегося стал семилетний друг пострадавших - он и сообщил об их гибели.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Сейчас идут поисковые мероприятия, проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели. Расследование продолжается.