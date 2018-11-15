В Оренбуржье заработали солнечные электростанции

Крупнейший в РФ комплекс солнечной энергетики запущен в Оренбуржье. Сорочинская и Новосергиевская электростанции с названиями "Уран" и "Нептун" смогут обеспечить электричеством сразу 10 000 домохозяйств или 40 000 человек. Суммарная мощность объектов - 105 мегаватт.

Новые солнечные электростанции (СЭС) построены в рамках федеральной программы по развитию возобновляемых источников энергии. Их начали возводить в феврале текущего года. Ввести в строй "Уран" и "Нептун" планировалось в начале 2019-го, однако работы удалось завершить досрочно.

Новосергиевская СЭС "Нептун" мощностью 45 МВт стала второй по величине в России. Объект расположен в поле, где еще два года назад цвели подсолнухи. А Сорочинская СЭС "Уран" мощностью 60 МВт стала самой крупной солнечной электростанцией в энергосистеме России. Станция раскинулась на площади в 120 гектаров, для ее оснащения потребовалось более 200 тысяч фотоэлементов. Основные компоненты обеих СЭС - российского производства: в частности, фотоэлементы изготовлены на заводе в Чувашии.

Напомним, что первый объект солнечной энергетики в Оренбуржье появился летом 2015 года, когда была сдана в эксплуатацию. Сейчас Оренбуржье по числу объектов "зеленой" энергетики вышло на первое место в стране. И это не случайно: количество солнечных дней в степном крае такое же, как в Крыму и на побережье Италии.