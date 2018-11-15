В Пензе комфортную среду создадут за счет новых архитектурных форм

Новости

Испытания Су-57 на невидимость сняли на камеру 13:35
Лыжник Устюгов не будет участвовать в трех первых этапах Кубка мира 13:34
Россияне в конце недели увидят самый яркий звездопад осени 13:33
Песков не подтвердил сообщения о проверке президента металлодетектором 13:24
В декабре выйдет кроссовер "Теории Большого взрыва" и "Юного Шелдона" 13:23
Испытания БДК "Петр Моргунов" начнутся не позже марта 13:21
Роструд подготовил памятки для опытных работников 13:19
Кварталы реновации в Москве станут площадками развития уличного искусства 13:19
Путин рассказал о влиянии санкций на график встреч с Трампом 13:17
В Кремле опровергли просьбу Путину пройти через металлоискатель 13:14
Вышел великолепный трейлер экранизации игры Beholder 13:13
В Калининграде главу роддома задержали из-за смерти младенца 13:00
Subaru начала продажи нового поколения Forester 13:00
В Индии нашли "предка человека" возрастом 11 миллионов лет 13:00
В Сибири 10-летняя каратистка отбилась от насильника 12:57
Путин прокомментировал ситуацию вокруг форума в Давосе 12:52
В Москве у подростка вырос камень в носу 12:45
Крымские таможенники изъяли у украинца книгу 1810 года 12:40
Умерла актриса Скотти Макгрегор 12:36
В Гренландии найден гигантский кратер от древнего взрыва 12:31
Беларусь отметила важную роль Египта в урегулировании ситуации в регионе 12:30
Путин: Нынешние власти Украины не способны решить проблему Донбасса 12:29
ВАДА объявило дату визита делегации в Россию 12:27
На Урале вновь зафиксированы подземные толчки 12:25
Книга и найденный фильм: отличные новости для фанатов Джорджа Ромеро 12:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
У нас в гостях - вице-премьер Татьяна Голикова
У нас в гостях - вице-премьер Татьяна Голикова
15.11.2018 12:00
Проект: В регионах

В Пензе комфортную среду создадут за счет новых архитектурных форм

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
В Пензе завели новую традицию - щекотать за пятку бронзового мужчину в форме солдата времен суворовских походов. Это собирательный образ пензяка толстопятого, памятник которому появился в сквере "Копилка пословиц" на улице Московской.
Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области
Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Скульптурная композиция состоит из двух фигур - полководца Александра Суворова и солдата из крепостных. Так авторы изваяния Герман Феоктистов и Валерий Кузнецов постарались передать историю возникновения крылатого выражения.

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области
Пензенцы начали отмечать День народного единства

Как пояснили авторы проекта, во время перехода Суворова через Альпы, российские солдаты сбили ноги в кровь и только пензенская бригада оказалась в боевой готовности. Все потому, что на них были шерстяные носки с двойной пяткой. С тех пор их стали называть пензяками толстопятыми. Потом это имя стало нарицательным. Кстати, Александр Суворов владел имением в Пензенской области, поэтому появление его скульптуры в городе не случайно.

Новый арт-объект установили за счет меценатов.

- Это хороший пример того, как бизнес, который присутствует в регионе, вкладывает средства в его развитие. Малые архитектурные формы становятся неотъемлемой частью комфортной городской среды в нашем регионе. Думаю, что через такие объекты наши жители и гости пензенского края будут больше узнавать об истории региона, о наших великих земляках, - пояснил глава региона Иван Белозерцев на церемонии открытия памятника. - Мы сделали за последние годы только первые маленькие шаги. Работы по благоустройству в областном центре, в муниципальных образованиях очень много. Надеюсь на то, что больше будет идей и предложений по созданию арт-объектов, комфортной городской среды для наших граждан.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Жители Пензенской области выберут для аэропорта имя классика

Малые архитектурные формы постепенно заполняют город. Они уже стали частью пеших туристических маршрутов. В Пензе можно встретить даму с собачкой, ювелира с золотым колечком, а теперь еще и пензяка толстопятого. Последний уже пришелся по нраву жителям и гостям города. Спустя несколько дней после установки памятника бронзовый палец, который пробил носок солдата, заблестел от частых прикосновений прохожих, желающих привлечь удачу.

Следующими заметно преобразуются набережная реки Суры и Фонтанная площадь. На обустройство последней в следующем году предусмотрят 100 миллионов рублей из местного бюджета. На сегодняшний день утверждено техническое задание, будет отобран подрядчик для подготовки проектно-сметной документации. Параллельно ведутся работы по формированию земельного участка и постановке его на кадастровый учет. Городские власти рассматривают реконструкцию фонтана и  благоустройство прилегающей территории, как единый комплекс, оформленный в одном стиле.

Реконструкция набережной Суры идет полным ходом. Ее первый этап завершится к началу декабря. В настоящее время выполнены работы по демонтажу лестничных маршей, бетонных плит и решетки. Обустроено песчаное основание на откосе, ведутся работы по облицовке гранитной плиткой. В следующем году реконструкция набережной в Пензе продолжится. Полностью она должна преобразиться к 2021 году.

Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область Пензенская область - территория успеха
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин: Нынешние власти Украины не способны решить проблему Донбасса
Госдума дала меценатам налоговые льготы
ФАС сообщила о хакерской атаке
Депутат Госдумы показал цены на обед в столовой парламента
Берлин призвал Киев удалить сайт "Миротворец"