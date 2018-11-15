В Пензе комфортную среду создадут за счет новых архитектурных форм

В Пензе завели новую традицию - щекотать за пятку бронзового мужчину в форме солдата времен суворовских походов. Это собирательный образ пензяка толстопятого, памятник которому появился в сквере "Копилка пословиц" на улице Московской.

Скульптурная композиция состоит из двух фигур - полководца Александра Суворова и солдата из крепостных. Так авторы изваяния Герман Феоктистов и Валерий Кузнецов постарались передать историю возникновения крылатого выражения.

Как пояснили авторы проекта, во время перехода Суворова через Альпы, российские солдаты сбили ноги в кровь и только пензенская бригада оказалась в боевой готовности. Все потому, что на них были шерстяные носки с двойной пяткой. С тех пор их стали называть пензяками толстопятыми. Потом это имя стало нарицательным. Кстати, Александр Суворов владел имением в Пензенской области, поэтому появление его скульптуры в городе не случайно.

Новый арт-объект установили за счет меценатов.

- Это хороший пример того, как бизнес, который присутствует в регионе, вкладывает средства в его развитие. Малые архитектурные формы становятся неотъемлемой частью комфортной городской среды в нашем регионе. Думаю, что через такие объекты наши жители и гости пензенского края будут больше узнавать об истории региона, о наших великих земляках, - пояснил глава региона Иван Белозерцев на церемонии открытия памятника. - Мы сделали за последние годы только первые маленькие шаги. Работы по благоустройству в областном центре, в муниципальных образованиях очень много. Надеюсь на то, что больше будет идей и предложений по созданию арт-объектов, комфортной городской среды для наших граждан.

Малые архитектурные формы постепенно заполняют город. Они уже стали частью пеших туристических маршрутов. В Пензе можно встретить даму с собачкой, ювелира с золотым колечком, а теперь еще и пензяка толстопятого. Последний уже пришелся по нраву жителям и гостям города. Спустя несколько дней после установки памятника бронзовый палец, который пробил носок солдата, заблестел от частых прикосновений прохожих, желающих привлечь удачу.

Следующими заметно преобразуются набережная реки Суры и Фонтанная площадь. На обустройство последней в следующем году предусмотрят 100 миллионов рублей из местного бюджета. На сегодняшний день утверждено техническое задание, будет отобран подрядчик для подготовки проектно-сметной документации. Параллельно ведутся работы по формированию земельного участка и постановке его на кадастровый учет. Городские власти рассматривают реконструкцию фонтана и благоустройство прилегающей территории, как единый комплекс, оформленный в одном стиле.

Реконструкция набережной Суры идет полным ходом. Ее первый этап завершится к началу декабря. В настоящее время выполнены работы по демонтажу лестничных маршей, бетонных плит и решетки. Обустроено песчаное основание на откосе, ведутся работы по облицовке гранитной плиткой. В следующем году реконструкция набережной в Пензе продолжится. Полностью она должна преобразиться к 2021 году.