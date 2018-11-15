В Перми за организацию заказного убийства осужден "черный риелтор"

Мотовилихинский районный суд Перми признал виновным главу организованной преступной группы, которая занималась квартирным мошенничеством, в организации заказного убийства.

Как пояснили в суде, члены преступной группы подыскивали квартиры, в которых проживают злоупотребляющие спиртным люди. Недвижимость продавали, а вырученные деньги присваивали. Хозяев квартир на период совершения сделки похищали и содержали в изолированном помещении одного из бараков.

Одного из собственников недвижимости злоумышленники убили. От трупа решили избавиться: забетонировали его в подвале одного из баров, где было совершено убийство. По совокупности преступлений суд приговорил главу ОПГ к 19 годам лишения свободы в исправительной колонии строго режима.