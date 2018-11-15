В Уфе двоих полицейских заподозрили в вымогательстве

Двое сотрудников районных отделов полиции Уфы стали фигурантами уголовного дела о групповом вымогательстве и превышении должностных лиц. Об этом сообщили в управлении СКР по Башкирии.

По данным ведомства, в мае 2018 года полицейские 26 и 27 лет вместе со своим 21-летним знакомым задержали в Уфе мужчину якобы за хранение наркотиков и начали угрожать ему тюрьмой. После этого предложили задержанному откупиться подарочными сертификатами одного магазина и наличными. В итоге мужчина передал сотрудникам правоохранительных органов 257 тысяч рублей и 12 подарочных сертификатов на 60 тысяч рублей.

Через некоторое время "даритель" обратился с заявлением в полицию.

- 14 ноября все фигуранты уголовного дела задержаны сотрудниками отдела собственной безопасности МВД по Башкирии. Сейчас решается вопрос избрания меры пресечения, - уточнил старший помощник руководителя управления СКР по Башкирии Евгений Каневский.