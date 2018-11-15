Елена Ильиных будет отвечать за финансовый блок "Ростелекома" в Сибири

Финансовым директором макрорегионального филиала "Сибирь" ПАО "Ростелеком" назначена Елена Ильиных. До этого она занимала пост директора по экономике и финансам Группы компаний "Азимут", занимающейся строительством. В зоне ответственности Елены Ильиных - весь комплекс вопросов, связанных с финансовой деятельностью макрорегионального филиала и инвестиционным планированием.

Прежний руководитель финансового блока "Ростелекома" в Сибири Алексей Парфенов перешел в другое структурное подразделение компании, возглавив Центр сбора дебиторской задолженности в "Многофункциональном общем центре обслуживания" "Ростелекома".

"К нашей команде присоединился опытный менеджер, в задачи которого входит устойчивое развитие компании в области экономики и финансов. Изменения, которые сегодня с огромной скоростью проникают в бизнес-среду, государственное управление, ставят новые задачи перед "Ростелекомом". Через пять лет мы видим себя как IT-компанию, которая будет предоставлять множество удобных цифровых сервисов и услуг людям, бизнесу, государству. Роль финансово-экономического блока в этом процессе нельзя недооценивать. Надеюсь, новое назначение будет способствовать эффективной реализации стратегических планов компании", - отметил вице-президент - директор МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком" Николай Зенин.

Елена Ильиных хорошо знакома с отраслью связи. В 1998-2002 годах она принимала непосредственное участие в проведении реструктуризации ОАО "Связьинвест" (г. Москва), руководила аудиторскими проверками в ОАО "Ростелеком", ОАО "Сибирьтелеком" (ОАО "НовосибирскЭлектроСвязь"), ОАО "Электросвязь Приморского края", ОАО "Электросвязь Краснодарского края". ОАО "Электросвязь Челябинской области", ОАО "Электросвязь Свердловской области", ОАО "Центральный телеграф", ООО "РуслизингСвязь".

Справка

Елена Борисовна Ильиных окончила Новосибирский государственный университет, экономический факультет по специальности экономист-математик в 1994 году. С 1995 по 2002 год работала в банковской сфере, компании Ernst&Young (до слияния в 2002 году ЗАО "АРТУР АНДЕРСЕН", г. Москва). Затем с 2003 по 2008 год занимала пост финансового директора хлебокомбината "Русич", входящего в ОАО "Сибирская Хлебная Корпорация" ("СХК", г. Новосибирск). В 2008 по 2015 - генеральный директор ООО "Управляющая компания СИТЕХ" Группы компаний СИТЕХ (строительство, г. Новосибирск).

Макрорегиональный филиал "Сибирь" ПАО "Ростелеком" - структурное подразделение ПАО "Ростелеком", которое действует на территории Сибирского Федерального округа.

"Ростелеком" МРФ "Сибирь" создан в апреле 2011 года на базе ОАО "Сибирьтелеком" после присоединения этой компании к ПАО "Ростелеком" и сегодня объединяет 8 региональных филиалов - Алтайский, Бурятский, Иркутский, Кемеровский, Красноярский, Новосибирский, Омский, Томский.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"