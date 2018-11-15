В январе 2019 года в регионах страны начнется полномасштабный переход от аналогового телевизионного вещания к цифровому. По данным регионального департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий, цифровой эфирный сигнал присутствует на 98,5 процента территории Новосибирской области. Неохваченными остаются 193 населенных пункта, где проживают около 42 тысяч человек, и в 58 из них есть возможность частичного приема цифрового сигнала.

- В Сузунском районе восемь тысяч семей не используют цифровые возможности. Из них чуть более 250 относятся к малоимущим, - сообщила заместитель главы района Ирина Кокунова.

По данным главы Тогучинского района Сергея Пыхтина, техническая возможность приема цифрового сигнала отсутствует в 36 населенных пунктах. Более 480 домохозяйствам потребуется помощь.

- Это не значит, что села останутся без телевещания, - сообщил глава департамента Анатолий Дюбанов. - Для жителей Северного, Кыштовского, Венгеровского районов и некоторых населенных пунктов в Тогучинском и Маслянинском, где сложный рельеф местности, будут разработаны специальные программы, предусматривающие льготные условия приобретения спутникового оборудования. В среднем оно обойдется в 4,5 тысячи рублей, а с монтажом - в шесть тысяч. В муниципалитетах уже составляют списки граждан, которые смогут претендовать на такие льготы. Операторы спутникового телевидения будут обеспечивать бесплатный показ обязательных общедоступных телеканалов.

Анатолий Дюбанов уточнил, что в регионе с 2013 года планомерно готовились к переходу на "цифру". По федеральным программам была построена 31 телевышка, 28 реконструировано, что позволило увеличить охват цифровым сигналом вдвое и превысить федеральный стандарт (95 процентов территории).

- Все плановые показатели в области достигнуты. Создана государственная сеть цифрового эфирного телерадиовещания первого и второго мультиплексов - так называют пакет программ, которые транслирует один передатчик. В каждом из них по десять телеканалов. Таким образом, с начала 2019 года 2 миллиона 740 тысяч жителей окажутся в зоне вещания цифровых передатчиков, то есть смогут бесплатно смотреть двадцать обязательных общедоступных каналов, - сообщил директор филиала государственной компании "Российская телевизионная и радиовещательная сеть "Сибирский региональный центр" Александр Отцецкий.

- Бесплатный цифровой эфир по качеству будет конкурировать с платными пакетами спутникового телевидения, - уточнил Анатолий Дюбанов.

На создание соответствующей инфраструктуры в регионе направлено 1,3 миллиарда рублей, около половины этой суммы - федеральные средства. Еще 600 миллионов рублей привлечено из внебюджетных источников.

Другой вопрос - готовы ли жители области принимать "цифру"? По данным минсвязи РФ, цифровых телевизоров в стране более 70 миллионов (в том числе все телеприемники, выпущенные в 2012-2018 годах), у большинства же изготовленных до 1998 года цифровой тюнер отсутствует, следовательно, нужна соответствующая приставка. Самая дешевая обойдется в 700-800 рублей. Кроме того, необходимо приобрести антенну.

Как сообщил заместитель директора по работе с массовым сегментом межрегионального филиала "Сибирь" ПАО "Ростелеком" Александр Бойкиня, с 2016 года проводятся мероприятия по обеспечению абонентов компании вещанием обязательных общедоступных телеканалов в цифровом формате.

Между тем запрета на аналоговое вещание с 1 января 2019 года нет - решение должны принимать региональные и местные телестанции. Вполне допускается, что "цифра" и "аналог" будут сосуществовать.

- У телекомпании есть лицензия на аналоговое вещание, жители Новосибирской области смогут получать его в полном объеме, - сообщил корреспонденту "РГ" директор Новосибирской областной телерадиовещательной сети (ОТС) Сергей Эклер. .

А как у соседей?

В Алтайском крае 97,6 процента жителей обеспечено возможностью принимать цифровое эфирное телевидение. Исключение составляют 53 тысячи человек, проживающих в 248 небольших населенных пунктах. Как сообщил врио начальника управления связи и массовых коммуникаций Алтайского края Максим Герасимюк, в сентябре 2018 года региональное правительство заключило с одним из крупнейших операторов спутникового телевидения соглашение, по которому эти люди получат бесплатный доступ к 20 каналам первого и второго мультиплексов. Установка комплекта оборудования обойдется в 4,5 тысячи рублей. По словам Максима Герасимюка, малообеспеченным семьям будет оказана финансовая помощь.

Справка РГ

Переход на цифровое телевещание осуществляется в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 года". Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, объявив о грядущих изменениях, уточнило, что процесс будет поэтапным.