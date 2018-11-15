В Кузбассе предпринимают очередную попытку создания кластера производителей горно-шахтного оборудования (ГШО). Это должно способствовать уменьшению зависимости угольных компаний от привозной техники и запчастей, а в перспективе - увеличению выпуска местной высокотехнологичной и наукоемкой продукции.

Повод вспомнить о потенциале машиностроительной отрасли для развития углепрома дали антироссийские санкции. Ведь практически вся горная техника в Кузбассе, особенно используемая на открытых работах, иностранная.

- Если до 1991 года промышленность Кузбасса работала на российском оборудовании, то сейчас - на импортном, зачастую не самого лучшего качества, - отмечает научный руководитель Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН академик Алексей Конторович. - Без подъема собственного машиностроения нормального развития угольного комплекса в крупнейшем добывающем регионе страны не будет. Когда мы доставляем тонну кузнецкого угля до Приморья, 65 процентов ее стоимости занимают затраты на перевозку. Влиять на железнодорожные тарифы не можем. Но нужно решить другую проблему: не возить на огромные расстояния пустую породу. Мы должны развивать обогатительную отрасль на базе отечественных технологий и собственного, а не закупаемого за границей оборудования. Выиграв на транспортной составляющей, уменьшим себестоимость сырья и решим социальные проблемы, которые с наращиванием добычи только усугублялись.

Поэтому местные производители ГШО и ученые выступают за создание кластера с широкой линейкой компетенций, формирование единого перечня оборудования, необходимого угольщикам, и региональную программу развития горного машиностроения. По мнению заместителя губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и экологии Андрея Панова, это повысит уровень кооперации, концентрацию технического, научного и технологического потенциала отрасли, поможет росту и эффективному использованию конкурентных преимуществ каждого предприятия и их взаимовыгодному сотрудничеству.

- Мы обладаем мощной материально-технической, конструкторской базой и готовы выполнять заказы любой сложности, но понимаем, что в одиночку конкуренции с поляками и китайцами не выдержать, - убежден гендиректор Юргинского машиностроительного завода Анатолий Лазарев. - Нужно объединяться, рационально распределять усилия и загрузку предприятий, чтобы работать в связке.

На Юрмашзаводе недавно начали выпускать грохоты - оборудование для разделения угля на фракции на обогатительных фабриках, которое прежде поставляли из Китая. Руководитель Сибирской технической компании Владимир Елькин уточнил, что созданная еще весной рабочая группа, в которую, в частности, вошли российские, китайские и польские специалисты, в поисках площадки для импортозамещения объездила весь Кузбасс. И в итоге остановились на Юрмаше с его высокоточными станками, способными производить прак-тически любое углеобогатительное оборудование.

- Первый заказ поступил от компании СУЭК, и грохот, состоящий на 62 процента из отечественных комплектующих, после сборки в Юрге был поставлен на шахту имени Кирова. Оборудование может конкурировать с зарубежными аналогами, прежде всего, по цене: оно обходится дешевле процентов на двадцать (ведь таможенные пошлины и транс-портные расходы оплачивать не требуется), и с ним можно смело участвовать в тендерах, - подчеркнул Елькин. - К тому же мы работаем не по шаблону и готовы изготовить любой грохот, согласно техническому заданию и пожеланиям заказчика.

Руководство Юрмаша ставит цель - после переноса производства из Китая в Юргу освоить полный цикл строительства обогатительной фабрики начиная с технического проектирования и заканчивая поставками оборудования, линейка которого постоянно расширяется. По планам инвестора, к 2019 году уровень импортозамещения соответствующей техники на российском рынке достигнет 95 процентов. Спрос на такую технику, учитывая амбициозные планы по добыче и обогащению угля, растет. К тому же грохоты используются в ряде других отраслей.

Оптимистично оценивает перспективы развития отечественного рынка ГШО Дамир Галеев, представитель компании "Сибэлектро", выпускающей конвейерное оборудование и дизелевозы для угледобывающих предприятий.

- Мы можем предложить угольщикам более низкие цены, защиту от рисков, связанных с колебанием курса валют, сервис и ремонт на месте. Есть возможность реализации крупных проектов, в том числе с участием других производителей. А основой проект на ближайшие два года - выпуск дизельного транс-порта, который на кузбасских шахтах пока стопроцентно импортный, - отметил Галеев.

По данным обладминистрации, участники внешнеэкономической деятельности в 2017 году одних только электродвигателей импортировали в Кузбасс на 21,3 миллиона долларов, а с января по октябрь 2018-го - на 19 миллионов. Тем временем производитель асинхронных взрывобезопасных моторов разной мощности и габаритов для углепрома, работающий на базе бывшего завода "Кузбассэлектромотор", отправляет свою продукцию исключительно за пределы региона.

- В 2016-м мы выпустили 170 единиц, а в 2018-м - почти 600, и каждый год осваиваем новые виды, - сообщил гендиректор компании "Торгинвест" Дмитрий Емелин. - Наши заказчики - Беларусь, Екатеринбург, Казахстан. И, к сожалению, ни одного партнера из Кузбасса. Хотя есть все возможности решать задачи импортозамещения.

По мнению гендиректора компании "Технология добычи" Павла Савкина, идея кластера, объединения и кооперации важна как для машиностроителей, так и для угольщиков. Ведь сколько раз бывало: специалисты, приехав за оборудованием в тот же польский город Остраву, встречали там секции, один к одному соответствующие выпускаемым всего лишь в сотне километров от предприятия. Потому давно пора сократить плечо - и логистическое, и коммуникационное. Собраться за круглым столом. Угольщики расскажут, что им нужно, машиностроители - какие мощности у них есть, наука предложит разработки.

Так, например, директор института угля Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН Владимир Клишин напомнил о системах выемки угля из сверхмощных пластов.

- Именно в них сосредоточена значительная часть разведанных запасов, в том числе высокоценных коксующихся марок, и сегодня, добывая одну тонну, мы теряем три, которые просто списываются, - подчеркнул Клишин. - Системы, позволяющие добывать этот уголь, широко применяют в Китае, но у нас есть свои предложения. Скажем, это многофункциональная шагающая крепь для отработки пластов с уклоном в 45 градусов.

Аккумулировать ценные идеи, оперативно решать задачи их внедрения, по мнению экспертов, как раз и позволит машиностроительный кластер.

- Это форма кооперации, позволяющая привлечь федеральные деньги в виде субсидирования части затрат производителей на создание новых видов техники, прописанных в правительственной программе импортозамещения, - резюмировал директор Ассоциации машиностроителей Кузбасса Сергей Никитенко.

Минэкономразвития и минпромторг РФ поддерживают кластеры с 2008 года. И Фонд развития промышленности, реализуя семь программ развития машиностроения, предоставляет целевые льготные займы от 50 до 750 миллионов рублей на срок до семи лет. А в Кузбассе недавно утвердили госпрограмму развития промышленности на 2019-2021 годы, предусматривающую, в частности, возмещение предприятиям затрат на модернизацию и техническое перевооружение.

Компетентно

Василий Соколов, начальник департамента по взаимодействию с органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления аппарата полномочного представителя президента РФ в СФО:

- Программа развития промышленности Кузбасса предполагает серьезную господдержку. Планируется создание в регионе двух индустриальных парков. Мы ведем активную работу в этом направлении вместе с ассоциацией "Сибирское соглашение", взаимодействующей с Ассоциацией индустриальных парков страны.