Новости

В ЕАО девочка провалилась в оставленную коммунальщиками яму 11:25
СК опубликовал видео задержания в Томске сборщицы денег для "ИГ" 11:25
Аномально высокое давление ожидается в Москве 11:17
В Омске мать с ребенком выпали из автобуса во время движения 11:12
В США легендарную "Шишигу" оценили в смешную сумму 11:12
Видео: Первый и единственный полет "Бурана" 11:04
В Петербурге подростки попытались сжечь 14-летнюю девочку 11:03
В Томске ФСБ задержала сборщиков денег для "ИГ" 11:02
В Москве из-за сгоревшего грузовика образовался огромный затор 11:02
В Тюмени водитель без прав въехал в толпу пешеходов 10:58
Валентин Коновалов вступил в должность главы Хакасии 10:55
Роспотребнадзор проверил молочные предприятия, производящие фальсификат 10:47
Путина в Сингапуре попросили пройти через рамку металлоискателя 10:47
Студия Стивена Спилберга ищет партнеров в России 10:47
Директора волгоградской УК заподозрили в хищении 50 млн рублей 10:46
На Байкале в шторм пропали три человека на лодке 10:45
В Красноярске столкнулись два автобуса, есть пострадавшие 10:38
Кабмин обсудит готовность к переходу страны на цифровое телевещание 10:34
Продажи универсала Kia Ceed начнутся в России в следующем году 10:34
В Ленобласти проверят магазин из-за лежащей на пачке творога крысы 10:32
В Кемерове из-за короткого замыкания в детсаду эвакуировали 306 человек 10:32
Подвеска Марии-Антуанетты ушла с молотка за рекордную сумму 10:30
В Госдуме предложили запретить продажу газировки и сладостей в школах 10:30
Кольцевая линия московского метро станет беспилотной 10:24
Страница Кадырова в Instagram вновь заблокирована 10:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
У нас в гостях - вице-премьер Татьяна Голикова
У нас в гостях - вице-премьер Татьяна Голикова
15.11.2018 10:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Байкале в шторм пропали три человека на лодке

Текст: Дмитрий Мальков

В Бурятии спасатели ищут лодку с двумя мужчинами и женщиной на борту, которых штормом унесло в акваторию озера Байкал.

На Байкале мужчина сутки дрейфовал с собакой на перевернутой лодке

В МЧС по республике о терпящем бедствие маломерном судне вблизи реки Переемная Кабанского района сообщили очевидцы в среду в семь часов вечера по местному времени. На место происшествия сразу выехали спасатели на катере, но обнаружить лодку не удалось и из-за наступления темноты и поднявшихся 1,5 метровых волн операцию пришлось прекратить.

Сегодня утром поиски возобновились усиленной вертолетом Ми-8 Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС России группой спасателей.

- Спасателями уже обследовано свыше 1500 квадратных километров акватории озера Байкал. Всего в операции задействовано 24 человек и восемь единиц техники, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край ДФО Бурятия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ФАС сообщила о хакерской атаке
Депутат Госдумы показал цены на обед в столовой парламента
В Совфеде прокомментировали опасения США проиграть войну России
США назвали новые санкции против РФ "драконовскими"
Берлин призвал Киев удалить сайт "Миротворец"