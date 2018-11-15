На Байкале в шторм пропали три человека на лодке

В Бурятии спасатели ищут лодку с двумя мужчинами и женщиной на борту, которых штормом унесло в акваторию озера Байкал.

В МЧС по республике о терпящем бедствие маломерном судне вблизи реки Переемная Кабанского района сообщили очевидцы в среду в семь часов вечера по местному времени. На место происшествия сразу выехали спасатели на катере, но обнаружить лодку не удалось и из-за наступления темноты и поднявшихся 1,5 метровых волн операцию пришлось прекратить.

Сегодня утром поиски возобновились усиленной вертолетом Ми-8 Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС России группой спасателей.

- Спасателями уже обследовано свыше 1500 квадратных километров акватории озера Байкал. Всего в операции задействовано 24 человек и восемь единиц техники, - рассказали в пресс-службе ведомства.