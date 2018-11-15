Новосибирская область будет расширять сотрудничество с Узбекистаном

Более пятидесяти представителей турбизнеса Новосибирской области и Алтайского края приняли участие в презентации национальной программы "Путешествуй по Узбекистану!".

- За два года Узбекистан совершил прорыв в развитии такой важной сферы экономики как туризм. Принято тридцать нормативных документов, регламентирующих деятельность отрасли. Идет упрощение визовых процедур, совершенствуется туристическая инфраструктура, - отметил чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов.

Сейчас граждане 101 государства могут провести в Узбекистане без визы пять дней, а количество стран с безвизовым режимом въезда в республику - семнадцать, и в их числе Россия. В этом году в республике начало работу более 190 новых туроператоров, хотя в 2017-м их было не более 130.

По информации госкомитета по развитию туризма Узбекистана, с января по сентябрь 2018-го республику посетило 350 тысяч туристов из России, что в 1,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, а общее количество иностранных гостей достигло 3,9 миллиона (в прошлом году - 1,9 миллиона). Впервые, по данным сайта Туту.ру, Узбекистан возглавил рейтинг самых раскупаемых россиянами направлений на новогодние каникулы. В конкурсе National Geographic Traveler Awards 2018 года республика заняла первое место в номинации "Гастрономический туризм".

Представители делегации Узбекистана уверены, что в республике равно можно развивать исторический, тематический, гастрономический, экологический, детский и другие виды туризма.

Министр экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова отметила, что в силу географической близости у сибирских территорий и Узбекистана большой потенциал сотрудничества.

- Область заинтересована в узбекских тканях, овощах и фруктах. Мы готовы поставлять соседям самую различную продукцию, в том числе средства защитырастений и медоборудование, - сообщила Молчанова.

Перспективы есть и в сфере образования - сейчас в новосибирских вузах обучается 267 студентов из Узбекистана. В регионе развит медицинский и оздоровительный туризм, набирает популярность промышленный, или индустриальный туризм.

Тем временем

Алтайский край в 2019 году намерен начать поставки племенных животных в Узбекистан. Предварительные договоренности об этом достигнуты на первом Форуме межрегионального сотрудничества России и Узбекистана, который проходил в октябре 2018 года. Предполагается экспортировать крупный рогатый скот красной степной породы. Сегодня племенных животных с Алтая поставляют в 14 регионов России и несколько областей Казахстана. С начала года племенные хозяйства региона реализовали более четырех тысяч голов.

Кстати

Новосибирская область экспортирует в Узбекистан двигатели, электрогенераторы и запчасти к ним, продукцию неорганической химии, фармацевтическую продукцию, пиломатериалы, муку, сахар, картофель. Из Узбекистана в Новосибирскую область импортируют трикотажные изделия, хлопок, вату, овощи, фрукты, консервированную продукцию. Развито сотрудничество в сфере трудовых отношений, образования и культуры. По итогам первого полугодия 2018-го товарооборот Новосибирской области с Республикой Узбекистан составил 41,8 миллиона долларов (рост к аналогичному периоду прошлого года - 1,7 процента), в том числе экспорт - 23,3 миллиона, импорт - 18,5 миллиона долларов.