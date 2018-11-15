Новосибирская область будет расширять сотрудничество с Узбекистаном

Новости

Мигранты залезли на пограничный забор между Мексикой и США 07:11
Физики ДВФУ создали "ловушку для молекул" опасных веществ 07:06
Взрыв прогремел на кладбище в Буэнос-Айресе 07:01
Подарившую ребенка омичку лишили родительских прав 06:50
Трамп обосновал проигрыш республиканцев на выборах фальсификациями 06:47
В охваченной огнем Калифорнии ожидаются дожди и подтопления 06:29
В Комсомольске-на-Амуре учительница избила второклассника 06:22
На Камчатке объявили штормовое предупреждение 06:18
США назвали новые санкции против РФ "драконовскими" 05:52
Авиакомпания JAL за год отстранила от полетов 19 нетрезвых пилотов 05:36
Жители Камчатки ощутили шестибалльное землетрясение 05:30
В 21 веке США потратили на войны почти шесть триллионов долларов 05:26
США призвали к выводу иранских сил из Сирии 04:58
Четырехметровая акула напала на каякера в Австралии 04:54
Меланья Трамп добилась увольнения заместителя Болтона 04:22
Берлин призвал Киев удалить сайт "Миротворец" 04:17
Власти Британии одобрили проект соглашения по Brexit 03:52
В Канаде 25 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом 03:32
В Совфеде прокомментировали опасения США проиграть войну России 03:13
В Якутии авария на ЛЭП оставила без света 56 тысяч человек 02:28
CNBC: Не менее 13 стран заинтересованы в покупке российских С-400 02:28
Телеканал Fox News поддержал иск CNN против президента США 02:12
В Японии два кота третий год не могут попасть в музей 01:50
Турецкий МИД призвал к международному расследованию убийства Хашкаджи 01:40
США ввели санкции в отношении отелей и организаций Кубы 01:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменятся ставки по ипотеке в ближайшее время
Как изменятся ставки по ипотеке в ближайшее время
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
У нас в гостях - вице-премьер Татьяна Голикова
У нас в гостях - вице-премьер Татьяна Голикова
15.11.2018 06:20
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

От стола к дастархану

Новосибирская область будет расширять сотрудничество с Узбекистаном
Текст: Наталья Решетникова
Российская газета - Экономика Сибири №7719 (256)
Более пятидесяти представителей турбизнеса Новосибирской области и Алтайского края приняли участие в презентации национальной программы "Путешествуй по Узбекистану!".
Гастрономический туризм - одно из перспективных направлений для Узбекистана. Фото: Татьяна Кравченко/РГ Гастрономический туризм - одно из перспективных направлений для Узбекистана. Фото: Татьяна Кравченко/РГ
Гастрономический туризм - одно из перспективных направлений для Узбекистана. Фото: Татьяна Кравченко/РГ
Оренбуржье и Казахстан будут сотрудничать в сфере туризма

- За два года Узбекистан совершил прорыв в развитии такой важной сферы экономики как туризм. Принято тридцать нормативных документов, регламентирующих деятельность отрасли. Идет упрощение визовых процедур, совершенствуется туристическая инфраструктура, - отметил чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов.

Сейчас граждане 101 государства могут провести в Узбекистане без визы пять дней, а количество стран с безвизовым режимом въезда в республику - семнадцать, и в их числе Россия. В этом году в республике начало работу более 190 новых туроператоров, хотя в 2017-м их было не более 130.

По информации госкомитета по развитию туризма Узбекистана, с января по сентябрь 2018-го республику посетило 350 тысяч туристов из России, что в 1,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, а общее количество иностранных гостей достигло 3,9 миллиона (в прошлом году - 1,9 миллиона). Впервые, по данным сайта Туту.ру, Узбекистан возглавил рейтинг самых раскупаемых россиянами направлений на новогодние каникулы. В конкурсе National Geographic Traveler Awards 2018 года республика заняла первое место в номинации "Гастрономический туризм".

Представители делегации Узбекистана уверены, что в республике равно можно развивать исторический, тематический, гастрономический, экологический, детский и другие виды туризма.

Министр экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова отметила, что в силу географической близости у сибирских территорий и Узбекистана большой потенциал сотрудничества.

Фото: Александр Корольков/ РГ
Россия стала донором международного туризма

- Область заинтересована в узбекских тканях, овощах и фруктах. Мы готовы поставлять соседям самую различную продукцию, в том числе средства защитырастений и медоборудование, - сообщила Молчанова.

Перспективы есть и в сфере образования - сейчас в новосибирских вузах обучается 267 студентов из Узбекистана. В регионе развит медицинский и оздоровительный туризм, набирает популярность промышленный, или индустриальный туризм.

Тем временем

Алтайский край в 2019 году намерен начать поставки племенных животных в Узбекистан. Предварительные договоренности об этом достигнуты на первом Форуме межрегионального сотрудничества России и Узбекистана, который проходил в октябре 2018 года. Предполагается экспортировать крупный рогатый скот красной степной породы. Сегодня племенных животных с Алтая поставляют в 14 регионов России и несколько областей Казахстана. С начала года племенные хозяйства региона реализовали более четырех тысяч голов.

Кстати

Новосибирская область экспортирует в Узбекистан двигатели, электрогенераторы и запчасти к ним, продукцию неорганической химии, фармацевтическую продукцию, пиломатериалы, муку, сахар, картофель. Из Узбекистана в Новосибирскую область импортируют трикотажные изделия, хлопок, вату, овощи, фрукты, консервированную продукцию. Развито сотрудничество в сфере трудовых отношений, образования и культуры. По итогам первого полугодия 2018-го товарооборот Новосибирской области с Республикой Узбекистан составил 41,8 миллиона долларов (рост к аналогичному периоду прошлого года - 1,7 процента), в том числе экспорт - 23,3 миллиона, импорт - 18,5 миллиона долларов.

Экономика ВЭД Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край СФО Новосибирская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Россия подала апелляцию в Верховный суд Великобритании
Министр обороны Израиля ушел в отставку из-за сектора Газа
В Госдуме ответили на слова экс-депутата Верховной рады о блицкриге
Миллер ответил на угрозы США по "Северному потоку-2"
Движение по трассе "Москва - Петербург" запустят в сентябре 2019 года