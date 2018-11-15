У представителей поколения Y (родившиеся в 1984-2000 годах) неоправданно повышенные самомнение и запросы - с этим утверждением согласны 65 процентов омских работодателей.

Такие данные приводит портал по поиску работы Зарплата.ру по итогам соответствующего мониторинга.

По мнению специалистов, поколение Y значительно отличается от своих предшественников.

- "Игреки" не стремятся строить карьеру в традиционном понимании этого слова. Постоянная гонка за солидными должностями и более высокой зарплатой - не для них. Перспектива получить портфель менее значима, чем деятельность, приносящая удовлетворение, - делится мнением кадровый психолог крупного завода Елена Мазурова. - Еще одна особенность - даже те, кому пошел четвертый десяток, не торопятся взрослеть, съезжать от родителей, вступать в брак, заводить детей. Работодателям с этой категорией тружеников приходится непросто.

Наиболее надежными работниками омские руководители считают людей от 35 до 50 лет.

Такого мнения придерживается каждый третий респондент.

61 процент из них уверен, что именно представителям поколения Х (1963-1984 годы рождения) присуща наибольшая работоспособность и выносливость.

Что касается поколения Z, рожденного в начале 2000-х, то большинство специалистов полагают, что делать выводы об этой категории пока рано. Тем не менее 35 процентов опрошенных уже говорят о представителях "зет" как о несамостоятельных работниках, привыкших к гиперопеке. Впрочем, существуют и другие мнения.

- Уже скоро Z начнет массово искать работу, и работодателям не стоит опасаться их безответственности и ветрености, - сообщил корреспонденту "РГ" руководитель отдела брендинга портала Зарплата.ру Иван Чирков. - В первую очередь это люди, воспитанные в мире современных технологий. Это позволит им смотреть на стандартные рабочие задачи шире, уделять особое внимание скорости их решения, что в современном мире становится все более востребованным.

Кстати, более половины представителей компаний признались, что вообще не задумываются о возрасте кандидата, когда ищут нового сотрудника. Но при этом считают, что идеальная компания - та, где в равной степени присутствуют представители всех поколений.

- Опыт каждого уникален и ценен для работодателей, а разные взгляды на мир позволяют эффективно решать поставленные задачи, используя командный подход, - уверен Чирков.

В свою очередь аналитики кадрового агентства HeadHunter выяснили потребности омских работодателей. Оказалось, что больше всего они нуждаются в ответственных сотрудниках.

- Это качество упоминалось в 2018 году почти в каждой третьей вакансии, - сообщила корреспонденту "РГ" руководитель сибирской пресс-службы агентства Елана Таращук. - Помимо этого, многие руководители назвали такие качества как коммуникабельность, стрессоустойчивость, самостоятельность и способность решать разные задачи, то есть универсальность. .

Кстати

По данным опроса, самыми вероятными рисками в работе с персоналом в ближайшем будущем работодатели называют дефицит сотрудников с необходимыми профессиональными компетенциями (71 процент), а также гибкими навыками (56 процентов).