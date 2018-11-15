В редакцию "РГ" обратились жильцы многоэтажки по улице Перевозчикова, 4. Многодетные, инвалиды, пенсионеры жили здесь десятилетиями, а сейчас перед ними вырисовывается невеселая перспектива - превратиться в бомжей. Как выяснилось, общежитие - в частной собственности, и ко всему прочему в 2017 году власти вдруг признали добротный кирпичный дом аварийным.

В это до сих пор не может поверить ни один из жильцов. В Новосибирске годами ждут сноса деревянные бараки, в которых штукатурка сыплется прямо на людей. Однако эти сараи аварийными почему-то не признают, а вот дом 1962 года постройки с толстенными стенами и износом всего 38 процентов легко оказался в этом списке. При этом расселение жильцам не светит. Их отправляют на улицу без предоставления другого жилого помещения.

Постановлением мэра дом признан аварийным и "подлежащим реконструкции" - эта формулировка настораживает юристов, потому что реконструкция предполагает изменения с определенной целью, это не просто ремонт. Определены и сроки. До марта 2019-го нужно отселить людей, до сентября 2020-го - провести реконструкцию. Уходить из дома добровольно никто из жильцов не собирается. Большинству идти просто некуда. "Я остался на улице", - сокрушенно повторяет Андрей Рытиков. Он - сирота и инвалид. Жилья у него нет, стоит в очереди без особых перспектив. И нет денег - он зарабатывает копейки. Суд его уже выселил - без предоставления другого помещения. Сейчас Андрей просит у суда отсрочки до апреля - чтобы хотя бы пережить зиму в тепле.

Пенсионерка Галина Алимова воюет за свои квадратные метры давно. В общежитии она поселилась в далеком 1986 году. И сумела комнату приватизировать, пройдя через суды. Сейчас она делает в комнате ремонт (оптимистка!) и надеется, что все как-то наладится. А вот ее соседке Лидии Гейбель, которая тоже живет здесь с 1986-го, повезло меньше. Появилось постановление мэра. И ее приватизация застопорилась - приватизация аварийного жилья запрещена.

Сейчас из девяноста комнат общежития собственниками-жильцами занято только пять. Все остальное принадлежит частной компании - ЗАО "Новосибирскжилстрой-2", и она подала в суды иски о выселении 79 человек. Когда жильцы об этом узнали, их удивлению не было предела. Но тем не менее. Выяснилось, что в план приватизации это здание включили в 1992-м, в 1993-м был заключен договор купли-продажи между двумя организациями с одинаковыми названиями "Новосибирскжилстрой-2", а в 2008 году арбитражный суд окончательно установил право собственности за одноименным ЗАО. Кто вселился до 1993-го - смогли приватизировать комнату. Кто позже - тем суд отказывает. "Володя столько лет в тресте отработал, а заработал только инфаркт", - чуть не плачет супруга Владимира, Татьяна Шпаненберг. Они вместе с дочерью и внучкой живут тут на птичьих правах.

И вот в чем главная штука. "РГ" обратилась с запросами и в мэрию, и в прокуратуру. Нарушений закона нет, считают власти. Судьбой несчастной бедноты никто не интересуется. "Се ля ви", - сказали бы чиновники, если бы не были обязаны отвечать по-русски. Но и муниципалитет, и надзорный орган сочли нужным подчеркнуть: если сроки реконструкции не будут соблюдены, участок под домом, в соответствии с Жилищным кодексом, будет изъят для муниципальных нужд. Как и каждое жилое помещение. Обычно после таких изъятий и сноса здания участок вновь отдается под застройку. И там вырастает элитный небоскреб. А Перевозчикова, 4 - это совсем рядом с метро. Отличное место. По соседству - неплохие дома.

"Новосибирскжилстрой-2" (кстати, уже пытавшийся продать общежитие) дал газете аккуратный ответ: предполагается реконструкция, для этого требуется "отселить" (не выселить!) жильцов, предполагаемая стоимость работ - 35 миллионов рублей. Однако суды по искам компании к жильцам продолжаются. Не так давно суд выселил (увы, не отселил временно, а именно выселил) семью Кеслер с тремя детьми - старшему двенадцать лет, младшему пять. "Нельзя жить в аварийном доме", - суд защищает права многодетных. На улице детям, выходит, безопаснее, чем в общежитии, которое простоит еще лет сто безо всякого ремонта. Как рассказала Алена Кеслер, теперь им придется срочно искать съемную квартиру, где они должны поместиться впятером. И одновременно, по примеру соседа Рытикова, просить суд об отсрочке исполнения решения - хотя бы на время отопительного сезона. Алена удивляется - никакой комиссии, которая могла бы признать здание аварийным, в общежитии не видели. Но удивляться не приходится - это так и есть, заключение комиссия составила на основании предоставленных ей документов - такой "дистанционный" вариант возможен и не противоречит закону.

А что же делать жильцам? Руководитель Сибирской юридической компании Сергей Карпекин советует им все-таки собраться с силами и оплатить экспертное заключение, которое (в чем люди убеждены) покажет, что дом не аварийный. И вновь пытаться оспорить заключение комиссии и постановление мэра в суде. Если повезет, суд назначит еще одну экспертизу. И ее тоже придется оплатить. Но все равно это меньше, чем стоимость жилья. Правда, шансы выиграть тяжбу с компанией, располагающей гораздо большими ресурсами, у жильцов, прямо скажем, невысокие.

Кроме того, один из собственников уже пытался оспорить заключение об аварийности дома в суде. И в этом году суд ему отказал. Не только потому, что пропущены сроки - обжаловать акт в административном порядке можно в течение трех месяцев с того момента, как истцу стало известно о нарушении его прав. Но и потому, что суд не обнаружил, а в чем именно ущемлены права собственника. Мол, реконструкция ведь будет осуществляться за счет "Новосибирскжилстрой-2". А вы - живите и радуйтесь. В скобках отметим, что и у жильцов-собственников радости немного, даже если забыть про аварийность. Платить за коммунальные услуги в частном жилом фонде приходится гораздо больше, чем в муниципальном. Как говорит Галина Алимова, воды она за месяц якобы выливает "целый бассейн", и за электричество в крохотной комнатушке отдает 800 рублей в месяц.

По идее, тем жильцам, которые не смогли приватизировать комнаты, можно бороться за свои права вплоть до европейского суда. Настаивать на том, что они вселялись в общежитие, когда им не было известно о том, что оно в частной собственности. Да и сама дата, когда дом стал принадлежать компании - 1993 год, кажется сомнительной. Пишут же чиновники в ответах черным по белому: "установлено право собственности... решением арбитражного суда", вынесенным в 2007 году. Стало быть, еще минимум четырнадцать лет право собственности на здание было спорным. Почему бы не признать права на приватизацию и за теми жильцами, которые вселялись в эти "спорные годы"? Но и здесь есть одно "но": судебная практика-то по приватизации уже сложилась, и судьи уже взяли за точку отсчета 1993-й, а не 2007 год, тем самым "выбросив" на улицу десятки неимущих.

Между тем

Все ли в порядке с тем, как определяется аварийность жилья в Новосибирске? Полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, обсуждая расселение из ветхого и аварийного жилья, заметил: "Люди задают вопросы, на которые не знаешь, как отвечать". Действительно, как объяснить ситуацию, когда сарай без фундамента и канализации продолжает стоять, а сносят и расселяют каменные дома? У знаменитого новосибирского "дома на костылях" стена отъехала на двенадцать сантиметров десять лет назад, а аварийным его признали только в 2016-м, хотя жильцы годами стучались во все инстанции. Зато несколько лет назад корреспондент "РГ" лично присутствовал на "обратном" судебном заседании. Жители домов по улице Союза молодежи пытались доказать, что их дома - не аварийные, а заключение об этом появилось странным образом, без их ведома и безо всяких обследований. В аналогичную ситуацию попали и жильцы домов на Вавилова. Их попытки защитить свое добротное жилье успехом, конечно, не увенчались: дома снесли, а территорию отдали под застройку.