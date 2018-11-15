Инцидент произошел с 31-летним жителем Уяра (Красноярский край) Александром Федченко. Охрана супермаркета, куда они с лабрадором Даяной зашли за покупками, хамски выставила его вон. Напрасно Александр объяснял про поводыря и свои проблемы со зрением. "Давай вали отсюда. Еще раз придешь с собакой, вылетишь", - заявил ему дюжий секьюрити.Из магазина Александр направился прямиком в прокуратуру.

В полной темноте

Семья Федченко живет сейчас на самой окраине Уяра. Расположенный здесь многоквартирный дом, добротный, кирпичный, в три этажа, был сдан буквально пару лет назад. В него и упирается дорога. Дальше шумит березовая роща, за ней - густой заснеженный лес. Александр и его жена Наталья переехали в этот дом в 2016 году по программе переселения из ветхого жилья - до этого они обитали в другом районе города, ближе к центру - в аварийной развалюхе.

За два года после переезда Александр, инвалид по зрению первой группы, исходил окрестные километры вдоль и поперек. Сначала с тростью, теперь с Даяной. Каждый маршрут, которым он проходит в кромешной темноте - к родным, в поликлинику, магазин - выучен назубок.

Как рассказывает мужчина, зрение он потерял несколько лет назад:

- Сначала думал, конъюнктивит, чаем глаза промывал. Но становилось только хуже. Пошел к местному окулисту. А он - то в отпуске, то на больничном, то не принимает… Когда спохватились, зрение было уже не вернуть - отслоение сетчатки.

Поначалу, признается, не мог принять жизнь в постоянной тьме. Потом получил направление на 3,5 месяца в известный на всю Россию Центр реабилитации слепых в Бийске Алтайского края. Там познакомился с такими же, как сам, получил необходимые навыки, научился ходить с тростью. И встал в очередь на собаку-поводыря: "Я собак всегда любил, сразу решил - подружимся!"

"Я - орать, а тренер мне кулак показывает"

Когда из московской школы подготовки собак-проводников пришел вызов, Александр не медлил ни минуты. Да и две недели тренировок в школе вместе с Даяной, взаимных "притирок" пролетели мгновенно:

- Я сначала не понимал, что это такое - поводырь? Но мы с Даяной быстро научились: она знает, как и куда меня вести, а я знаю, как не мешать ей в этом трудном деле.

- Помню, на одном из занятий Саша с собакой шли по улице впереди, а мы с тренером следом. Гляжу - машина летит. Только я собралась заорать, как тренер мне кулак показывает: "Молчи, мол, Даяна знает, что делать!" И точно - она его за рукав ухватила и дернула в сторону от авто. Молодчина! - рассказывает жена Наталья.

Из Москвы семья со своим новым четвероногим другом вернулась в августе. Меньше чем за три месяца жизни в Уяре Даяна освоила уже около десяти маршрутов. Стоит лишь скомандовать, и она терпеливо и спокойно ведет своего подопечного, аккуратно обходя лужи и сугробы, выбирая оптимальный путь. Александр признается, что с собакой он стал ходить гораздо увереннее, лучше ориентироваться на местности. Да и просто счастлив подружиться с этим удивительным умным животным. Потому-то и захлестнула его обида в тот день, когда он натолкнулся на такое неуважительное отношение к человеку с тростью и поводырем.

"Придешь - вышвырнем!"

Уяр с его 14 тысячами населения - город небольшой. Магазинов тут не много, крупный супермаркет вообще один, да и в тот Александр заглядывал не то чтобы часто - расположен неудобно, в километре от дома.

- Обычно я в павильоне, что рядом, продукты беру. Хотя, конечно, когда с Даяной приехал, все важные для меня места сразу обошел, объяснил, что теперь я с собакой, которую снаружи не оставишь - это и руки мои, и глаза. И в супермаркете том побывал, поговорил с администрацией, они покивали: "Конечно, нет вопросов!" - рассказывает Александр.

Как он вспоминает, в тот день Наталья собралась готовить лагман. Целый список покупок мужу составила: мясо, баклажаны, болгарский перец, помидоры…

- Я хотел помочь жене, а заодно проверить свои навыки: как мы с Даяной справимся с такой задачей? - говорит мужчина.

Но из супермаркета их погнали прочь. Охрана возмутилась: собака у вас, дескать, без намордника. И вообще не положено с животным. Хотя, по правилам, намордник поводырю и не нужен: если у инвалида по зрению что-то выпадет из рук, например, трость, проводник должен этот предмет подобрать и вернуть хозяину.

- Я пытался объяснить, что это не просто собака, а средство реабилитации. Бесполезно. Разговаривали со мной грубо: мол, пошел вон со своей псиной, еще раз придешь, вышвырнем, - не сдерживает эмоций Александр. - До конфликта доводить я не стал. С порога отдал список продуктов и деньги девушке-продавцу, попросил помочь с выбором, пробить на кассе и упаковать. А уж из магазина пошел в прокуратуру.

Как говорит инвалид, после его заявления прокурор Уярского района внес в адрес магазина представление об устранении нарушений. Стало ли это уроком администрации супермаркета, Александр не знает. Говорит, заходил туда еще пару раз - охрана сделала вид, что не узнает. Правда, и выгнать больше не пыталась.

Быть толерантным

Случай с Александром Федченко буквально взорвал интернет в Красноярском крае, вызвав бурю обсуждений и комментариев со стороны инвалидов. Сибиряки писали, звонили, говорили слова поддержки, рассказывали собственные истории. Кого-то обхамили в общественном транспорте: "Куда прешься, сиди дома, если слепая!" Кому-то пришлось заплатить за бутылку дорогого вина - разворачиваясь в слишком узком проходе магазина, человек сшиб ее своей инвалидной коляской…

Увы, наряду с ободряющими комментариями звучали и иные. Дескать, а зачем слепого в магазин понесло? Он же все равно ничего не видит. Заказал бы еду по интернету и сидел дома дальше. В четырех стенах. И, к сожалению, таких "комментариев" оказалось не один и не два.

- Не знаю, сколько времени должно пройти, чтобы общество стало полностью толерантным к "особым" людям, - размышляет председатель красноярской региональной организации "Всероссийское общество инвалидов" Галина Зименко. - В России, в отличие от других стран, проблемы маломобильных граждан долгое время замалчивались. Возможно, мы столкнемся с тем, что останутся люди, которые не смогут принять инвалидов близко к сердцу никогда. Что греха таить, недовольные есть и сейчас. Это они возмущаются, дескать, зачем сейчас, при дефиците бюджета, тратиться на тот же демонтаж бордюрных камней, чтобы инвалидам было удобнее проехать? Лучше пустить эти деньги на ремонт какой-нибудь школьной крыши или дом новый построить. А недовольные, озлобленные люди будут всегда.

- Такие происшествия вскрывают огромную степень недоверия, непонимания жизни человека с инвалидностью, несмотря на то, что общество бурно обсуждает доступность городской среды для людей с ограниченными возможностями. "Инвалиды другие, им не место рядом с нами, нормальными" звучит подтекстом во многих заявлениях, а, значит, работы по росту общественного сознания предстоит еще много, - считает автор проекта "Шаг за шагом к мечте", организатор в Красноярске тренажерных залов для инвалидов Наталья Каптелинина.

Кстати, сам Александр Федченко намерен обратиться в суд и потребовать у администрации супермаркета компенсации за моральный ущерб:

- Я ведь не единственный в Уяре инвалид по зрению. А если и другие слепые по моему примеру обзаведутся поводырями? Их что, тоже будут с собаками отовсюду выгонять, пользуясь прецедентом, что кому-то это сошло с рук?

Правда, надо заметить, что мест, где на Александра и его четвероногого друга посмотрели косо, в городе раз-два и обчелся. Наоборот, встречают приветливо, к животному относятся с уважением. Недавно, например, Александр с женой, дочкой и Даяной отмечали день рождения в местной пиццерии. Замечательно, говорят, отдохнули.

Мнение

Владимир Васин, адвокат:

- В случае с Александром Федченко явно нарушены права потребителя. Да, с животным в торговые объекты заходить нельзя, но собака-поводырь это исключительный случай, ведь инвалид по зрению использует такого помощника для передвижения, лишать его - дискриминация в чистом виде. К сожалению, такие дела достаточно тяжело доказывать в суде. Чтобы доказать, что магазин повел себя неправильно, нужны видеосъемка или свидетельские показания. Иначе администрация супермаркета просто сделает вид, что ничего подобного не было. А вообще, и тут я согласен с другими, проблема в отсутствии сострадания, воспитания и готовности общества к цивилизованному решению таких вопросов. В подобных ситуациях инвалид чаще всего остается в беспомощном состоянии, и это очень обидно.

Между тем

История, произошедшая в Уяре, не единственная за последнее время в Красноярском крае. Так в прошлом году в Красноярске в ночной клуб не пустили 28-летнюю инвалида-колясочницу Анастасию Бойко. Охрана грубо вытолкала ее вон со словами "тебя сейчас затопчут, а нам отвечай". Сначала Настя не хотела давать своей обиде официальный ход, но под влиянием общественного мнения все-таки написала на дирекцию развлекательного заведения заявление в полицию. Корреспондент "РГ" позвонила женщине, чтобы узнать, как продвигается ее дело.



- Да забрала я заявление, - вздохнула Анастасия. - Адвокат, конечно, советовал бороться дальше, но я серьезно все обдумала и решила: нет у меня, инвалида, прикованного к креслу, сил на судебные заседания, доказательства и прочее. Лучше потратить это время на что-то хорошее…



Справка "РГ"

Согласно закону, для инвалидов, в том числе использующих собак-поводырей, должен быть организован беспрепятственный вход в социальные объекты, магазины, места отдыха и прочее. Владелец собаки при этом обязан иметь при себе документ об инвалидности, паспорт собаки, шлейку с надписью "собака-поводырь", ошейник, поводок. В случае отказа во входе можно обратиться в суд.