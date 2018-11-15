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Квартира, машина, земля…

Почему имущественные налоги нужно платить вовремя
Текст: Анна Иванова (Барнаул)
Российская газета - Неделя - Сибирь №7720 (257)
В этом году срок уплаты налогов на транспорт, землю и имущество истекает 3 декабря. Уже на следующий день все начисления превратятся в задолженность.

Всего жители Алтайского края должны уплатить в казну 3,5 миллиарда рублей. Из них 1,819 миллиарда приходится на транспортный налог, 1,096 миллиарда рублей - налог на имущество, 136,1 миллиона рублей - налог на землю.

Уведомления на уплату налогоплательщикам отправлены почтой. Пользователям "Личного кабинета физического лица" квитанции "выгрузили" в сервис - на бумаге они не придут.

В этом году впервые в категорию льготников по уплате земельного налога попали пенсионеры по возрасту и те, кто имеет право на досрочный выход на заслуженный отдых. Они освобождены от налого-обложения 600 квадратных метров земли (шести соток). Если площадь участка во владении превышает шесть соток, то налог будет рассчитан только за оставшуюся площадь. Те, кто вышел на пенсию в 2017 году или ранее не имел налоговых льгот, - обязательно должен подать заявление на предоставление льготы в налоговую.

Также в этом году в уведомлении впервые появилась строка "налог на доходы физических лиц". Он применяется в отношении доходов, сведения о которых за 2016-2017 годы налоговые агенты в налоговые органы передали, но при этом уведомили о невозможности в течение налогового периода удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога. Оплатить НДФЛ необходимо до 3 декабря.

Налоговые уведомления не направляют, когда налоговая льгота, вычет или другие законные основания освобождают владельца объекта налого-обложения от уплаты либо если общая сумма налоговых обязательств, отражаемых в налоговом уведомлении, составляет менее 100 рублей. В любых других случаях, если вы не получили уведомление, необходимо обратиться в ближайшую налоговую инспекцию.

Заплатить налоги необходимо не позднее 3 декабря 2018 года. Сделать это можно в отделениях банка, а также с помощью сервисов "Личный кабинет" и "Заплати налоги" сайта ФНС России или через мобильное приложение банка. Уже 4 декабря на неоплаченную сумму налогов начнет начисляться пеня.

Таким образом, размер долга будет увеличиваться с каждым днем просрочки.

Затем налоговая служба направит должнику требование по уплате задолженности. Документ отправляют должникам по почте, вручают лично под роспись либо через личный кабинет налогоплательщика.

Если не исполнить требования в установленный срок, то начнется процедура принудительного взыскания. Его осуществляют на основании судебного приказа: приказ налоговый орган пересылает в службу судебных приставов. Одновременно с документом направляется ходатайство о наложении ареста на имущество должника. Если задолженность превышает десять тысяч рублей, должнику ограничат выезд за границу.

Также налоговый орган вправе направить судебный приказ в адрес работодателя должника либо в банк для списания долга с расчетного счета.

Узнать о наличии задолженности и погасить ее можно с помощью сервиса "Личный кабинет" на сайте ФНС, на портале государственных услуг или в налоговой инспекции по месту жительства.

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