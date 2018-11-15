По оценкам специалистов, экспорт российской сельхозпродукции в этом году составит около двадцати миллиардов долларов, превысив объем поставок за рубеж военной техники и вооружения. Однако в структуре аграрного экспорта по-прежнему преобладает сырье, прежде всего зерно и рыба. На ближайшие годы поставлена задача - значительно повысить долю переработанной продукции, и с расчетом на это будет выстроена система мер поддержки отрасли.

Нужен план

Федеральное правительство настаивает на составлении пятилетнего плана развития экспорта из регионов Сибири. По словам первого заместителя министра сельского хозяйства России Джамбулата Хатуова, план будет увязан в первую очередь с объемами производства, но принципиально важным параметром станет реализация инвестпроектов в АПК. Региональная специфика определит точки роста - это переработка молока, развитие элеваторных мощностей, маслопереработка и так далее.

- Необходимо экспортировать как можно больше переработанной продукции, это основа стратегии развития, - подчеркнул Джамбулат Хатуов, отметив, что господдержка будет стимулировать создание и модернизацию перерабатывающих мощностей. - Но в то же время нужно соблюдать баланс. К примеру, в Китае колоссальная перерабатывающая индустрия, поэтому там скорее заинтересованы в больших объемах сырья.

На ближайшие пять лет должна быть рассчитана и заявка на обновление сельхозтехники. Предполагается, что аграрии смогут приобретать отечественные машины со скидкой, а их производители получат федеральные субсидии. Потенциал машинотракторного парка хозяйств запланировано увеличить в полтора раза, что, по словам Джамбулата Хатуова, позволит не допускать потерь урожая (сегодня они в среднем составляют восемь процентов) и на сорок процентов ускорить проведение посевной и уборочных кампаний.

Гарантии стабильности

В сибирских регионах поддерживают идею планирования даже на десять лет, если горизонты мер поддержки не будут меняться. Однако местные власти предлагают федеральному правительству дать сельхозпроизводителям ряд дополнительных гарантий.

- Например, необходимо определить политику в отношении цен на зерно, поставки энергоресурсов, кредитования, - уверен заместитель губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр. - Заканчивать уборку урожая так, как в этом году, нельзя: начинали с одними ценами на топливо, а завершали уже со стоимостью на двадцать процентов выше. Также есть предприятия, которые на сушку зерна потратили больше средств, чем на его уборку. Мы постепенно возвращаемся в "каменный век": многие сушилки переоборудуют, чтобы использовать в качестве топлива уголь.

Такая "модернизация" негативно сказывается на качестве зерна, но оказывается выгодной в финансовом плане: уголь значительно дешевле нефтепродуктов. Как отметил Андрей Кнорр, даже после проведения правительственного совещания по стабилизации цен на ГСМ поставщики подняли стоимость топлива еще на два рубля.

Бок о бок с наукой

Не менее важным аспектом для развития экспорта, по мнению региональных властей, должно стать сближение аграрного сектора и науки. Соответствующие результаты уже показывают передовые хозяйства Новосибирской области: более 120 предприятий региона применяют элементы "умного" сельского хозяйства, около тридцати животноводческих ферм используют цифровые технологии.

- Геоинформационные технологии в полеводстве позволяют уменьшить затраты труда, расход ГСМ, удобрений и ядохимикатов. Цифровизация в животноводстве обеспечивает индивидуальный подход к животным, рост продуктивности и снижение расходов. По опыту крупных сельхозпредприятий сквозное внедрение цифровых технологий позволяет сократить производственные затраты на 15-20 процентов. Хозяйства, которые первыми их освоят, получат существенное конкурентное преимущество, - уверен заместитель губернатора Новосибирской области Александр Дубовицкий.

В том числе благодаря технической модернизации сегодня аграрии Новосибирской области вывозят за пределы региона до сорока процентов товарного зерна, 35 процентов мясопродуктов и пятую часть произведенного молока.

Зерно, в частности, успешно экспортируют в Китай, Монголию, Азербайджан и ряд других стран. Для повышения спроса на сибирское зерно свою помощь аграриям готовы оказать селекционеры. К примеру, существенно выросли возможности Сибирского НИИ растениеводства и селекции (СибНИИРС) СО РАН после вхождения в состав ФИЦ "Институт цитологии и генетики".

- Мы получили возможность в более плотном контакте работать с генетиками растений, использовать особый инструментарий. Например, методы молекулярной генетики позволяют заниматься маркероориентированной селекцией, постепенно приближаться к геномному редактированию, - сообщил корреспонденту "РГ" руководитель СибНИИРС Иван Лихенко. - Благодаря новым возможностям удалось вывести уникальный сорт пшеницы "Новосибирская-61", который сейчас находится на госсортоиспытании. С помощью маркеров мы отследили передачу генов устойчивости. По основным распространенным в регионе болезням, будь то мучнистая роса, или бурая ржавчина, у такой пшеницы нулевое поражение.

Изучают и учатся

Однако вырастить даже востребованный за рубежом урожай мало. Его нужно уметь продать. Так, по словам губернатора Омской области Александра Буркова, сибирские аграрии уже сегодня могли бы поставлять на рынки Юго-Восточной Азии ячмень, мясо, молоко, куриные яйца, однако своими силами пробиться туда почти невозможно. Необходима поддержка на федеральном уровне. Хотя продукция омичей уже представлена в Поднебесной.

- Начали с малого - изучали рынок. В беспошлинной торговой зоне в городе Маньчжурия открыли торговый дом, куда поставляют продукцию 24 наших сельхозпроизводителя, - сообщил Александр Бурков. - В этом году в пять раз, до десяти миллионов долларов, выросли объемы продаж по сравнению с 2017-м. Активно развивается центр поддержки экспорта, который обеспечивает расширение географии поставок для наших сельхозпроизводителей. Но в то же время нужно учиться торговать с зарубежными партнерами, посещать форумы и выставки, которые проходят за границей.

Так, в ходе участия омских аграриев в международной выставке "SIALChina-2018" в Шанхае им удалось заинтересовать около трехсот потенциальных партнеров, и не только из Китая, но и из Южной Кореи, Тайваня, Азербайджана, Узбекистана, Грузии и других стран. И все же факт остается фактом: хотя в последние пять лет в России собирают не менее ста миллионов тонн зерна, сельхозпроизводители в основном не готовы к рывку в части экспортных продаж.

Ситуацию поможет исправить кафедра минсельхоза России в МГИМО, которая со следующего года начнет готовить специалистов в области международных аграрных рынков. Но в этом случае речь, скорее всего, идет о планах на вторую "пятилетку".

Прямая речь

Джамбулат Хатуов, первый заместитель министра сельского хозяйства РФ:

- Если на внутреннем рынке продукции больше, чем объемы потребления, это естественно работает на понижение цены. В этом году в сибирских регионах перепроизводство составило 25 процентов. Мы не собираемся возрождать госплан, ведь находимся в рыночных отношениях. Но за счет высококвалифицированного мониторинга, долгосрочных отношений на внутреннем рынке, развития экспортного потенциала мы можем знать, чего и сколько произведем. Погрешность должна зависеть только от погоды.