Туристов позвали в Антарктиду на яхте "Сибирь"

Омские яхтсмены выиграли президентский грант и готовятся к экспедиции вокруг Северного и Южного полюсов планеты. Путешествие продлится 15 месяцев. Мореплаватели посетят 40 портов разных стран.

Правда, арендованная яхта, на которой они собирались пуститься в рискованное плавание, неожиданно потерпела крушение. Но моряки сдаваться не намерены и уже объявили, что непременно осуществят амбициозный проект.

- Месяц назад яхта попала в шторм у берегов Пальма-де-Майорки в Средиземном море. Судно получило серьезные повреждения. Сейчас ущерб определяют эксперты, изучая возможность восстановить яхту. Но уже очевидно, что времени на ожидание у нас нет, - сообщил "РГ" капитан Сергей Щербаков. - Поэтому вы ведем переговоры с российскими владельцами подходящих для экспедиции судов. И к концу ноября должны определиться.

По словам капитана, яхта для кругосветки должна быть серьезно подготовлена. Но даже если с поиском усиленного парусника возникнут проблемы, кругосветка все равно состоится. В арсенале омичей есть проверенная морями и океанами легендарная яхта "Сибирь". Преодолеть амбициозный маршрут - от полюса до полюса - ей будет сложнее, чем более мощному судну, но, тем не менее, вполне реально.

Размер президентского гранта - 10 миллионов рублей. Это отличная поддержка, считают мореплаватели. Однако для организации кругосветки с бюджетом в 35 миллионов этого недостаточно. Поэтому команда парусника ищет инвесторов и готова взять на борт туристов, в том числе женского пола. И уже составила смету.

- День путешествия под парусом будет стоить порядка десяти тысяч рублей, - заявил Сергей Щербаков. - При этом совсем не обязательно, чтобы турист находился на яхте все 150 дней. Это может быть и неделя, и несколько дней.

Впрочем, как оказалось, кого попало, даже при оплате круиза, в команду не возьмут. Туристы, помимо желания, должны иметь хорошую физическую форму и навыки, которые могут пригодиться в пути. Например, женщина, которую однажды взяли на борт "Сибири", имела техническое образование, звание мастера спорта, и к тому же умудрялась отлично готовить даже в условиях качки.

Старт экспедиции будет дан в середине июля 2019 года. По словам моряков, первая ее часть к Северному полюсу будет относительно спокойной. Путь яхты пройдет вдоль берегов и по неглубоким акваториям, где высота волн не превышает пяти метров, а температура воздуха за бортом бывает плюсовой. Вторая часть маршрута - к Южному полюсу - таит гораздо больше впечатлений и волн, которые могут достигать 20 метров в высоту. Но путешественники пообещали, что будут следить за прогнозом погоды и постараются избегать природных катаклизмов, пережидая природные аномалии в порту или на мелководье.

Кстати

Полярная кругосветка омских яхтсменов будет приурочена к 200-летию открытия Антарктиды русскими моряками. Пройдет под флагами России и Омской области. Свой стяг на борту парусника планирует также разместить спортивное общество "Динамо".