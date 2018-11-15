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15.11.2018 23:56
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Иркутский лед

В столице ЧМ-2020 появится современная арена
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Столичный выпуск №7721 (258)
Как известно, на недавнем заседании Международной федерации хоккея с мячом было принято решение отдать право проведения чемпионата мира 2020 года среди мужских команд Иркутску. Чемпионат мира пройдет в группах "А" и "В", в которых сыграют, соответственно, восемь и 12 команд.

Предполагается, что группа "В" сыграет с 1 по 8 марта 2020 года на стадионах "Рекорд" и (если позволит погода) "Труд". Что касается сильнейшей группы, "А", то она сыграет с 29 марта по 5 апреля, а местом проведения ее матчей должен стать новый ледовый центр, строительство которого началось в Академгородке.

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В торжественной церемонии закладки капсулы на месте строительства центра по хоккею с мячом и конькобежными видами спорта в Иркутске приняли участие губернатор Иркутской области Сергей Левченко, министр спорта региона Илья Резник, президент Федерации хоккея с мячом Прибайкалья Владимир Матиенко, старший тренер областной Федерации по конькобежным видам спорта Ольга Тарасова, депутат Государственной Думы Павел Федяев и президент компании-застройщика Михаил Федяев.

В капсуле, замурованной в первый камень будущего ледового центра, заложено послание потомкам, которое будет вскрыто в 2037 году:

Центр по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом в Иркутске станет уникальным объектом спорта для Восточной Сибири и единственным от Урала до Дальнего Востока. Согласно проекту, центр будет включать в себя ледовую арену, конькобежные дорожки и трибуны для зрителей вместимостью около шести тысяч мест. Для полноценной подготовки спортсменов предусмотрены два тренажерных зала, спортивный зал для игровых видов спорта, хореографический зал для фигуристов, беговой зал, конференц-зал, гостиница. Ледовая арена будет трансформироваться в многофункциональную спортивную площадку для игры в волейбол, баскетбол, теннис, катания на роликовых коньках.

Центр по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом в Иркутске станет уникальным объектом

Отметим, что инициатором строительства выступил губернатор Иркутской области, и эта идея была поддержана на федеральном уровне.

Ну а в самое ближайшее время стартует конкурс на лучшую эмблему чемпионата мира, которая будет использоваться на баннерах, афишах и сувенирной продукции. Итоги организаторы подведут после 22 февраля 2019 года.

Между тем

Поздно вечером в четверг стало известно, что Россия будет хозяйкой чемпионата мира по еще одному командному игровому виду спорта. На конгрессе Международной федерации волейбола (ФИВБ) в мексиканском городе Канкун принято решение о проведении мужского первенства планеты в нашей стране в 2022 году.

Спорт Хоккей Хоккей с мячом Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Иркутск
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