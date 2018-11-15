В Красноярске столкнулись два автобуса, есть пострадавшие

Три человека пострадали в результате ДТП с участием маршрутных автобусов с пассажирами в центре Красноярска, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей ГИБДД по краю.

Авария произошла в девять часов утра на оживленной трассе краевого центра в районе улицы Белинского. По информации очевидцев, водитель маршрута №77 не пропустил перестраивающийся в другой ряд автобус.

В результате столкновения, по информации полицейских, помощь медиков понадобилась трем пассажирам участвовавших в ДТП транспортных средств.

Сейчас сотрудники ГИББД работают на месте аварии и выясняют обстоятельства произошедшего.