Ожидается, что в 2019 году от продажи патентов зарубежным рабочим региональный бюджет получит порядка 624 миллионов рублей. Такие расчеты депутатам Заксобрания представил глава минэкономразвития края Сергей Верещагин.

С 2010-го, когда иностранные рабочие получили право приобретать патенты, претендентов на них с каждым годом все больше. Фото: Анатолий Алексеев

Беспрецедентный рост поступлений в казну обеспечат за счет высоких темпов притока иностранных трудовых ресурсов. В то же время запланировано значительное - на 4,9 процента - увеличение стоимости патента.

Сейчас фиксированный ежемесячный авансовый платеж для граждан других государств, желающих работать в крае, составляет 3601 рубль. Сумма формируется из 1200 рублей налога на доходы физических лиц, дефлятора и регионального коэффициента. Как правило, гости предпочитают приобретать разрешение сразу на полгода, что в итоге аккумулирует серьезные объемы авансовых поступлений.

Со следующего года патент в крае подорожает до 3778 рублей, однако министр уверен: мигрантов это не отпугнет. Согласно информации управления по вопросам миграции ГУ МВД, только с января по октябрь 2018-го было оформлено 22,6 тысячи разрешений на трудовую деятельность - на три тысячи больше, чем в прошлом году. Прирост - почти 17 процентов. И цифры далеко не окончательные. Прогнозируется, что до конца 2018-го показатель выданных разрешений увеличится до 24 тысяч.

Продажа патентов (большинство их обладателей прибыли из Таджикистана и Узбекистана) оказалась одной из самых быстрорастущих статей доходов краевой казны. Еще пять лет назад величина поступлений от этого сбора составляла всего 48,1 миллиона рублей. В 2018-м предполагается выручить уже 595, а в будущем году - 625 миллионов.

Правда, столь оптимистичные ожидания разделяют далеко не все эксперты. Главный их аргумент: получатели патентов связаны в основном с малым бизнесом, активность которого, несмотря на меры поддержки, сокращается, к тому же задействованы преимущественно в отраслях, переживающих кризисные явления.

По данным УВМ ГУ МВД, 41 процент от общего числа изъявивших желание поработать в регионе, связан со строительством. Второе по численности направление - оптовая, розничная торговля и ремонт автотранспортных средств. Здесь собираются трудиться 18 процентов мигрантов. Завершают тройку лидеров обрабатывающие предприятия, где собираются приложить свои усилия 16,4 процента гостей из ближнего и дальнего зарубежья.

Еще одним серьезным фактором риска, по мнению скептиков, является очевидный тренд на ослабление рубля. Ни для кого не секрет, что львиную часть заработков приезжие переводят на родину в валютном эквиваленте. Чем рубль дешевле, тем менее привлекательной становится работа в России. После кризисного 2012-го, например, с краевого рынка ушла основная часть китайских строителей.

"Но обратитесь к статистике: поток трудовых ресурсов только нарастает", - парируют власти. И действительно, с 2010-го, когда иностранные рабочие получили право приобретать патенты, претендентов на них с каждым годом все больше. В 2012-м число мигрантов увеличилось на 70 процентов - до 14 тысяч человек. Сегодня выдано уже почти 25 тысяч разрешений.

При этом, замечают специалисты, в регионе достаточно высок теневой сектор занятости. Сотни нелегалов - потенциальный источник дополнительных поступлений от реализации патентов.

Тем более что стоят они в крае гораздо дешевле, чем в других местах. В соседней Хакасии, например, за разрешение нужно выложить 4046 рублей, а в Ямало-Ненецком АО - 8354 рубля.

Кстати

За десять месяцев 2018 года миграционное управление полиции зафиксировало 185,5 тысячи обращений о постановке на учет. Их авторы, в основном - граждане стран-участниц Евразийского экономического союза, - согласно международным договоренностям, имеют право осуществлять трудовую деятельность в России без каких-либо разрешительных документов. По оценкам краевого агентства труда и занятости населения, в 2018 году местным предприятиям требовалось более 40 тысяч работников. Наибольший дефицит кадров по-прежнему в строительстве, обрабатывающих производствах, медицине, оптовой и розничной торговле. Не случайно безработица в крае держится на очень низких значениях. По данным регионального правительства, в 2017-м она составляла 5,7 процента.