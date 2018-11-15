В Кузбассе детскую площадку собрали на час ради фото

Детская площадка на час появилась в одном из дворов моногорода Междуреченска на юге Кузбасса. Как объяснили ответственные чиновники, скамейки, качели и забор решили просто "примерить" к местности.

Видео, запечатлевшее процесс установки площадки возле дома по улице Октябрьской, выложили в YouTube горожане. Голос за кадром комментирует, как рабочие устанавливают прямо на снег уличное оборудование. После все это фотографирует неизвестная женщина. А примерно час спустя те же самые рабочие разбирают элементы благоустройства и увозят их в неизвестном направлении. На глазах у всех площадка исчезает, словно мираж.

Как позже пояснил ТАСС директор управления по благоустройству транспорту и связи Междуреченского городского округа Григорий Кирсанов, все произошедшее - не что иное как "примерка" комплекса современных детских и взрослых игровых площадок к местности - территории будущего сквера имени А.С.Пушкина.

По словам чиновника, в наличии сегодня есть лишь сырой эскиз сквера, и поскольку у проектировщиков возникли вопросы, было решено ответить на них таким способом, осуществив фото- и видеосъемку. При этом новый мэр города - бывший первый вице-губернатор области Владимир Чернов - "строго обязал впредь для визуализации разработки проектов применять только компьютерные способы проектирования".

Надо сказать, в Кузбассе это не первый резонансный случай, связанный с благоустройством дворовых территорий. В мае текущего года жители отдаленного поселка Белогорск выложили в Сеть видео со спортивной площадкой, покрытой щебнем и кусками арматуры вместо мягкой резины. В то время как на сайте администрации Тисульского района ту же самую площадку интернет-пользователи увидели с резиновым покрытием и явными следами фотошопа. В администрации поселка, впрочем, пояснили, что покрытие просто убирали на зиму.