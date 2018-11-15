Новости

США ввели санкции против 17 подданных Саудовской Аравии 19:28
Цены на жизненно важные лекарства будут снижаться 18:54
В Твери реабилитировали запрещенную афишу 18:44
Художник пообещал уничтожить купленную картину Бэнкси 18:44
В Кузбассе детскую площадку собрали на час ради фото 18:41
Минздрав назвал случаи, когда производитель обязан снизить цену лекарства 18:31
Сергей Кузнецов прокомментировал ситуацию вокруг киноцентра "Соловей" 18:26
Стали известны подробности сюжета нового "Чужого" 18:25
СМИ: Роналду обручился с матерью своего ребенка 18:24
МИД РФ: Минюст США не препятствовал пыткам ЦРУ 18:22
У сигарообразного астероида Оумуамуа обнаружили "двигатель" 18:12
В Турции найден редкий 1800-летний драгоценный камень 18:10
Кирьяков: Акинфеев рановато ушел из сборной 18:07
В Минске объявили победителя конкурса СГ среди учителей начальных классов 18:05
Крейсер "Петр Великий" отработал борьбу с подлодками в Баренцевом море 18:02
Банк России завершил создание системы обмена данными о хакерах в ЕАЭС 18:01
Важная находка в США подтвердила миф о конкистадорах 18:00
МИД РФ осудил решение США привлечь боевиков к охране конвоев в Сирии 17:58
Спортивный директор "Арсенала": Черевченко показал, на что способен 17:57
Матвиенко надеется, что Дума вскоре примет закон о запрете клеток в судах 17:54
Прием заявок на архитектурную премию Москвы начнется 1 декабря 17:46
Названы главные темы встречи совета министров Союзного государства 17:41
Hyundai привезет в Россию три новинки 17:40
В метро Милана 14 человек пострадали из-за резкого торможения 17:36
Назван самый посещаемый музей России 17:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
22 ноября в "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
22 ноября в "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
15.11.2018 18:41
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Кузбассе детскую площадку собрали на час ради фото

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

Детская площадка на час появилась в одном из дворов моногорода Междуреченска на юге Кузбасса. Как объяснили ответственные чиновники, скамейки, качели и забор решили просто "примерить" к местности.

Видео, запечатлевшее процесс установки площадки возле дома по улице Октябрьской, выложили в YouTube горожане. Голос за кадром комментирует, как рабочие устанавливают прямо на снег уличное оборудование. После все это фотографирует неизвестная женщина. А примерно час спустя те же самые рабочие разбирают элементы благоустройства и увозят их в неизвестном направлении. На глазах у всех площадка исчезает, словно мираж.

Фото: Владимир Смирнов/ РГ
Благоустройство в регионах уперлось в бумажную волокиту

Как позже пояснил ТАСС директор управления по благоустройству транспорту и связи Междуреченского городского округа Григорий Кирсанов, все произошедшее - не что иное как "примерка" комплекса современных детских и взрослых игровых площадок к местности - территории будущего сквера имени А.С.Пушкина.

По словам чиновника, в наличии сегодня есть лишь сырой эскиз сквера, и поскольку у проектировщиков возникли вопросы, было решено ответить на них таким способом, осуществив фото- и видеосъемку. При этом новый мэр города - бывший первый вице-губернатор области Владимир Чернов - "строго обязал впредь для визуализации разработки проектов применять только компьютерные способы проектирования".

Надо сказать, в Кузбассе это не первый резонансный случай, связанный с благоустройством дворовых территорий. В мае текущего года жители отдаленного поселка Белогорск выложили в Сеть видео со спортивной площадкой, покрытой щебнем и кусками арматуры вместо мягкой резины. В то время как на сайте администрации Тисульского района ту же самую площадку интернет-пользователи увидели с резиновым покрытием и явными следами фотошопа. В администрации поселка, впрочем, пояснили, что покрытие просто убирали на зиму.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Козак поручил проверить данные о дефиците топлива в регионах
США ввели санкции против 17 подданных Саудовской Аравии
Депутаты поддержали идею смягчить наказание за лайки и репосты
Отрубившему кисти жене изуверу дали 14 лет колонии строгого режима
Песков не подтвердил сообщения о проверке президента металлодетектором