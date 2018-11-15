В Новосибирске главу банды экстрасенсов приговорили к 15 годам колонии

Ленинский суд Новосибирска вынес приговор 61-летней Татьяне Гайнуловой, обвиняемой в организации преступного сообщества экстрасенсов. Мошенники обманули сотни доверчивых россиян.

Первую банду целителей сибирячка сколотила в 2009 году. Команда мошенников под ее руководством сначала продавала по заоблачным ценам биодобавки, якобы обладающие исключительными лечебным свойствами. Особым успехом пользовались средства от импотенции. А в 2012 году аферисты приобщились и к "экстрасенсорной" деятельности.

О размахе банды можно судить по тому, что уже спустя несколько лет в ее состав в качестве структурных звеньев входило восемь организованных преступных групп. Каждое из направлений возглавляли так называемые старшие менеджеры. Мошенники работали по всей России, активно рекламировались на радио и телевидении, создавали колл-центры, открыли круглосуточную бесплатную горячую линию с федеральным номером, начинавшимся на 8-800.

- Полицейские выяснили, как работали преступные схемы, - рассказали "РГ" в ГУ МВД России по Новосибирской области. - После того как клиент обращался по указанному в рекламе телефону и сообщал о проблеме со здоровьем, оператор записывал его контактные данные. Клиенту придумывали серьезный диагноз, якобы грозящий летальным исходом при отказе от лечения. Затем следовала психологическая обработка. Если звонящий сомневался в эффективности лечения, ему сообщали, что ситуация с его здоровьем имеет огромный научный интерес. Обещали, что государственные структуры возместят ему расходы на "лекарства" из федерального бюджета.

В результате жертвы мошенничества отдавали за БАДы гигантские средства. Кто-то, спасаясь от неминуемой смерти, даже продал квартиру, чтобы оплачивать все новые и новые курсы лечения.

Направление "экстрасенсов" работало аналогичным образом. Целители обещали звонившим гарантированно решить любую проблему: снять порчу, родовое проклятие, венец безбрачия, вернуть мужа, избавить от болезни, извести соперницу и так далее. Одним сеансом дело не ограничивалось. "Экстрасенсы" выведывали у звонивших подробности их жизни и запугивали страшными бедами. Например, тем, что видят в "Книге мертвых" их детей или родителей. Чтобы спасти близких, люди брали кредиты и влезали в миллионные долги.

При этом никаких документов у "экстрасенсов" не было. Они работали строго по инструкции и получали процент за каждого "обработанного" клиента. Для пущей убедительности "оракулы" заставляли жертв выполнять магические обряды, например, выходить в определенное время на кладбище или на перекресток, или принимать ванну в белых одеждах.

- "Экстрасенсы" также похищали у клиентов денежные средства под предлогом их возврата через "заряженные космосом и астральной энергией" лотерейные билеты, - рассказывают в полиции.

При этом недостатка в клиентах у мошенников не было.

- Общий объем материалов уголовного дела, направленного в суд, составил более 800 томов, - говорит представитель СУ СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин. - В общей сложности привлечены к уголовной ответственности 36 человек.

Приговором Ленинского суда руководительница банды Татьяна Гайнулова приговорена к 15 годам лишения свободы и назначением штрафа в сумме 450 000 рублей.

Между тем, как стало известно, у мошенников из Новосибирска уже появились последователи. Бывшим клиентам банды звонят неизвестные аферисты и предлагают от имени государства компенсировать расходы на "незаконные" биодобавки. Только для этого необходимо заплатить налог или скинуться на услуги адвокатов. Пострадавшие уже есть.