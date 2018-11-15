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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новосибирске главу банды экстрасенсов приговорили к 15 годам колонии

Текст: Наталья Граф (Новосибирск)
Ленинский суд Новосибирска вынес приговор 61-летней Татьяне Гайнуловой, обвиняемой в организации преступного сообщества экстрасенсов. Мошенники обманули сотни доверчивых россиян.

Первую банду целителей сибирячка сколотила в 2009 году. Команда мошенников под ее руководством сначала продавала по заоблачным ценам биодобавки, якобы обладающие исключительными лечебным свойствами. Особым успехом пользовались средства от импотенции. А в 2012 году аферисты приобщились и к "экстрасенсорной" деятельности.

Фото: depositphotos.com
В Кемерове выставили на продажу кота-"экстрасенса" за пять млн рублей

О размахе банды можно судить по тому, что уже спустя несколько лет в ее состав в качестве структурных звеньев входило восемь организованных преступных групп. Каждое из направлений возглавляли так называемые старшие менеджеры. Мошенники работали по всей России, активно рекламировались на радио и телевидении, создавали колл-центры, открыли круглосуточную бесплатную горячую линию с федеральным номером, начинавшимся на 8-800.

- Полицейские выяснили, как работали преступные схемы, - рассказали "РГ" в ГУ МВД России по Новосибирской области. - После того как клиент обращался по указанному в рекламе телефону и сообщал о проблеме со здоровьем, оператор записывал его контактные данные. Клиенту придумывали серьезный диагноз, якобы грозящий летальным исходом при отказе от лечения. Затем следовала психологическая обработка. Если звонящий сомневался в эффективности лечения, ему сообщали, что ситуация с его здоровьем имеет огромный научный интерес. Обещали, что государственные структуры возместят ему расходы на "лекарства" из федерального бюджета.

В результате жертвы мошенничества отдавали за БАДы гигантские средства. Кто-то, спасаясь от неминуемой смерти, даже продал квартиру, чтобы оплачивать все новые и новые курсы лечения.

Направление "экстрасенсов" работало аналогичным образом. Целители обещали звонившим гарантированно решить любую проблему: снять порчу, родовое проклятие, венец безбрачия, вернуть мужа, избавить от болезни, извести соперницу и так далее. Одним сеансом дело не ограничивалось. "Экстрасенсы" выведывали у звонивших подробности их жизни и запугивали страшными бедами. Например, тем, что видят в "Книге мертвых" их детей или родителей. Чтобы спасти близких, люди брали кредиты и влезали в миллионные долги.

Фото: Reuters
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При этом никаких документов у "экстрасенсов" не было. Они работали строго по инструкции и получали процент за каждого "обработанного" клиента. Для пущей убедительности "оракулы" заставляли жертв выполнять магические обряды, например, выходить в определенное время на кладбище или на перекресток, или принимать ванну в белых одеждах.

- "Экстрасенсы" также похищали у клиентов денежные средства под предлогом их возврата через "заряженные космосом и астральной энергией" лотерейные билеты, - рассказывают в полиции.

При этом недостатка в клиентах у мошенников не было.

- Общий объем материалов уголовного дела, направленного в суд, составил более 800 томов, - говорит представитель СУ СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин. - В общей сложности привлечены к уголовной ответственности 36 человек.

Приговором Ленинского суда руководительница банды Татьяна Гайнулова приговорена к 15 годам лишения свободы и назначением штрафа в сумме 450 000 рублей.

Между тем, как стало известно, у мошенников из Новосибирска уже появились последователи. Бывшим клиентам банды звонят неизвестные аферисты и предлагают от имени государства компенсировать расходы на "незаконные" биодобавки. Только для этого необходимо заплатить налог или скинуться на услуги адвокатов. Пострадавшие уже есть.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
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