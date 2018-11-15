С начала отопительного сезона Сибирская генерирующая компания (СГК) в Новосибирске перевела нагрузку трех котельных на мощности ТЭЦ. Еще два проекта реализовало МУП "Энергия", переключив малые теплоисточники на мощности теплоэлектроцентралей СГК. Общая замещенная тепловая мощность составила более 110 гигакалорий/час.

Оптимизация энергетической инфраструктуры Новосибирска предусмотрена схемой теплоснабжения города, актуализированной на 2019 год. Согласно этому документу, утвержденному минэнерго России, при технической возможности предлагается подключать к крупным ТЭЦ потребителей ряда малых источников тепла. Эксперты считают, что это обеспечит более надежное, качественное и экологичное теплоснабжение мегаполиса. И, что еще немаловажно, тепло, получаемое на локальных небольших котельных, гораздо дороже, чем тепло ТЭЦ.

Так, себестоимость одной гигакалории на котельной может доходить до шести-восьми тысяч рублей, средняя цена - выше одной тысячи. А себестоимость на ТЭЦ - около 550 руб-лей без НДС. Соответственно, замещение котельных позволяет энергетикам снижать издержки, что дает возможность изыскивать средства для инвестиций в отрасль без дополнительного повышения тарифа.

Первыми в этом году были переключены мощности котельной завода "Сибсельмаш". Прежде чем вывести из эксплуатации котельную предприятия, энергетики СГК построили участок тепловой сети протяженностью более 100 метров, выполнили монтаж узлов регулирования и смешения. Теперь 108 промышленных потребителей получают тепло от ТЭЦ-3.

Для замещения потребительской и промышленной нагрузки котельной завода "Элсиб" были проложены десятки метров сетей, выполнена реконструкция котельной с переводом ее в режим центрального теплового пункта (ЦТП). К мощностям ТЭЦ теперь подключен не только сам машиностроительный гигант, но и 27 предприятий, которые получали тепло от котельной завода.

Еще более 30 объектов, расположенных на улице Сухарной, переключено от котельной АО "Новосибирский мясоконсервный комбинат" на централизованное теплоснабжение от ТЭЦ-5 Сибирской генерирующей компании. Для этого были построены новые теплосети протяженностью 817 метров, а газовая локальная котельная на улице Сухарной переведена в режим работы ЦТП. Долгое время жилой сектор запитывался от котельной мясокомбината, а затем собственник предупредил муниципалитет о том, что прекращает свою работу. По поручению мэра Анатолия Локтя мероприятия по переводу потребителей выполняло МУП "Энергия". К началу отопительного сезона все работы были завершены. Теперь ЦТП обеспечивает все близлежащие много-квартирные дома.

Котельную еще одного новосибирского предприятия - оловокомбината - частично освободили от прежней нагрузки: к ТЭЦ подключено 54 жилых дома, в том числе 49 много-квартирных и пять частных. В следующем году будет замещена и нагрузка промплощадки. Для того чтобы Северо-Чемской жилмассив был обеспечен бесперебойным теплоснабжением, построены тепловые камеры и перемычки между сетями от ТЭЦ-3 и котельной.

- Прежде чем приступить к переводу потребителей от малых котельных к ТЭЦ, наши специалисты проделали большую работу, в результате которой обеспечена техническая возможность переключения нагрузки. Это строительство, модернизация трубопроводов и теплосетевого оборудования, наладка гидравлического режима и режима теплопотреб-ления, - отметил заместитель директора Новосибирской теплосетевой компании СГК Николай Шарапов.

Всего до конца нынешнего года Сибирская генерирующая компания планирует подключить к теплоэлектроцентралям потребителей еще четырех теплоисточников - двух угольных и двух газовых. В течение трех ближайших лет до 59 отопительных котельных могут быть замещены мощностями ТЭЦ.

- Вывод котельных из эксплуатации, предусмотренный схемой теплоснабжения Новосибирска, позволит в первую очередь улучшить экологическую обстановку внутри микрорайонов, вблизи которых располагаются котельные - источники вредных выбросов. Второе: жилые дома, общественные и производственные здания будут получать тепло от ТЭЦ, оснащенных современным природоохранным оборудованием. Немаловажно и то, что генерация тепла на ТЭЦ, подключенных к централизованной системе, гораздо надежнее снабжения от единственной котельной, - прокомментировал Николай Шарапов.

Впрочем, до конца текущего отопительного сезона руководство СГК приняло решение сохранить замещаемые котельные "в резерве". При необходимости их мощности могут быть "развернуты". Для этого проведена консервация оборудования замещаемых котельных, обеспечен необходимый запас топлива и расходных материалов, сохранен штат обслуживающего персонала.

Кстати

По оценке специалистов, благодаря замещению девяти котельных в этом году выбросы в атмосферу Новосибирска снизятся на десятки тонн. К примеру, ежегодный объем загрязняющих веществ только котельной Новосибирского оловокомбината оценивается в 25 тонн.