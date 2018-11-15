В Омской области 600 сельских семей обеспечат голубым топливом

Сегодня первые дома к сети газоснабжения подключают в деревне Лапино Таврического района. Всего к концу года на экономичное и экологичное топливо здесь перейдут тридцать сельских семей.

- Для нас это настоящее событие. Ведь газ - это не только возможность готовить пищу, но и горячая вода, и отопление. Не надо покупать дрова и уголь, каждый день топить печь. В доме не станет копоти и всегда будет тепло. К тому же пользоваться голубым топливом в полтора раза дешевле, чем углем, - считает один из первых газовых абонентов Геннадий Кукушкин. - Теперь будем жить в деревне не менее комфортно, чем в городе.

Газификация села Лапино выполнена в рамках региональной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области".

- На строительство внутрипоселкового газопровода протяженностью 2,6 километра из бюджетов всех уровней (федерального, регионального и местного) выделено 1,9 миллиона рублей, - сообщил начальник профильного отдела Управления развития сельских территорий Денис Гребенюк. - Таврический - один из семи районов Омской области, в села и поселки которых в этом году пришла газификация. Всего к источнику голубого топлива будет подключено 584 дома.

По словам специалистов, программа устойчивого развития сельских территорий, которая включает газификацию районов Омской области, рассчитана до 2020 года. Однако уже очевидно, что она будет продолжена как минимум на пять лет.

Перевод теплоисточников на природный газ позволяет очень эффективно использовать бюджетные средства на теплоснабжение. За счет снижения потребления мазута только за один отопительный сезон в Омской области экономится от 200 до 250 миллионов рублей, утверждают эксперты.

Справка

По данным регионального минстроя, пятилетняя программа газификации Омской области предполагает обеспечить природным газом 16 883 семьи, проживающие в 41 населенном пункте. Будет построено шесть распределительных станций. Общая протяженность газопроводов превысит 800 километров. В результате голубое топливо поступит в каждый третий дом. Цена вопроса - более 4,2 миллиарда рублей, из которых почти 3,8 миллиарда - внебюджетные источники.