В Сибири 10-летняя каратистка отбилась от насильника

Десятилетней жительнице Красноярского края пришлось испытывать полученные на тренировках навыки боевых единоборств в самых экстремальных условиях.

Девочка шла на занятия по карате, когда на нее неожиданно напал 43-летний мужчина. ЧП произошло в жилом районе Лесосибирска в семь часов вечера 14 ноября.

Нападавший повалил школьницу на землю, несколько раз ударил ребенка по лицу и потребовал раздеться, рассказали подробности в СК РФ по региону.

Девочка стала активно отбиваться. Мимо проходила женщина: она подбежала и стала заступаться за ребенка. Злоумышленник отвлекся, в этот момент потерпевшая вырвалась и убежала. Мужчина пытался преследовать ребенка, но это ему не удалось.

По горячим следам подозреваемый был задержан. Ему инкриминируется часть 3 статьи 30 и часть 4 статьи 132 УК РФ "Покушение на совершение насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней".