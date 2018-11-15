Губернатор Омской области Александр Бурков назвал "провалом" ситуацию с выдачей разрешений на строительство в регионе - сроки получения документации в полтора раза превышают установленные федеральной целевой моделью. Корреспонденты "РГ" выяснили, как обстоят дела в других регионах СФО.

В национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ в 2018 году Омская область заняла 71 место, и на этот факт сделал акцент в своем бюджетном послании к Законодательному собранию региона губернатор Александр Бурков.

"Для инвестора важнее всего время, которое пройдет с момента принятия решения о вложении средств до начала реализации проекта. А на это сильно влияет скорость получения разрешительной документации, подключения к инженерным сетям, подбора кадров", - отметил Бурков. Согласно данным рейтинга, совокупная длительность всех процедур для получения разрешения на строительство в Омской области составляет 136 дней при максимальных 85, установленных федеральной моделью. "Какие инвесторы к нам пойдут при таких условиях?", - задал закономерный вопрос губернатор.

- Нам нужны реальное сокращение сроков процедур, абсолютная прозрачность процесса, максимальная заинтересованность всех органов власти. Инвестор должен понимать, что его предложение будет всесторонне рассмотрено и поддержано максимально быстро в режиме одного окна, - подчеркнул глава региона.

Александр Бурков поручил областному министерству экономики и администрации Омска создать проектный офис и детально разобраться с причинами затягивания процедур, выявить слабые звенья и предложить конкретные решения с разработкой дорожной карты по оптимизации сроков получения документации на строительство объектов.

Отраслевые эксперты полагают, что на ситуации серьезно сказывается кадровая проблема.

- Главная задача - найти для инвестора хорошего менеджера проекта, который сможет организовать весь цикл, от оформления документов до ввода объекта в эксплуатацию, - уверен президент ассоциации "Строители Омска" Сергей Козубович. - Между тем, несмотря на острейшую потребность в таких специалистах, их почему-то нигде не готовят, хотя в городе есть строительный вуз - СибАДИ.

Ненамного лучше положение в Красноярском крае. Как сообщил корреспонденту "РГ" региональный министр строительства Сергей Козупица, среднее время получения разрешения на строительство составляет 131 день. Правда, год назад требовалось 155 дней. Cрок выдачи самих разрешений сократился с десяти дней до семи, получения градостроительного плана земельного участка - с 30 до 20, прохождения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий - до 45 дней.

Приводятся в соответствие Градостроительному кодексу РФ нормативно-правовые акты, устанавливающие процедуры предоставления муниципальных услуг. Так, регламент выдачи разрешений на строительство приведен в соответствие во всех муниципалитетах края, выдачи градостроительного плана земельного участка - в 97 процентах образований.

Подача документов и выдача заключений при проведении госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий осуществляются в электронном виде. Кроме того, отметил Сергей Козупица, утверждено техническое задание на создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на региональном уровне. С ее помощью государственная или муниципальная услуга будет полностью осуществляться в электронном виде - от подачи документов до выдачи результатов. Первые испытания и пуск системы запланированы на 2019 год.

Новосибирская область в национальном рейтинге хоть и стала лучшей в СФО, поднявшись на восемь пунктов по сравнению с 2017 годом - до 19 места, но по срокам выдачи разрешений на строительство тоже отстает от федерального стандарта. Как отметил в инвестиционном послании Законодательному собранию региона губернатор Андрей Травников, нынешние 105 дней - "это хороший результат, но лучшие практики показывают, что в других регионах могут провести эти процедуры менее чем за шестьдесят дней". Правда, по сравнению с прошлым годом сроки сократились почти на тридцать дней.

Впрочем, представители бизнеса не торопятся давать высокие оценки органам власти, выдающим разрешения на строительство. Эффективности процедур по подключению электроэнергии также дана оценка "плохо".

- Мы уже очень часто и достаточно остро сталкиваемся и с отсутствием своевременных технических решений. К сожалению, во время чуть ли ни каждого второго посещения промышленных предприятий, новых площадок, на которых реализуются инвестиционные проекты, я слышу претензии по отсутствию мощностей, - добавил губернатор.

К "другим регионам", о которых говорит Андрей Травников, очевидно относится Кемеровская область. В Кузбассе время получения разрешений на строительство с нынешних 78 дней намечено сократить до 60, а количество соответствующих разрешительных процедур - с девяти до семи. Эти и другие планы, связанные с улучшением инвестиционного климата в регионе, зафиксированы в специальной дорожной карте.

- Время регистрации прав собственности необходимо уменьшить с двенадцати до девяти дней, а количество процедур - с четырех до трех, на подключение к электрическим сетям инвесторы вместо 81 дня должны тратить сорок, участвуя в пяти процедурах вместо восьми. При этом долю государственных и муниципальных контрактов с субъектами малого бизнеса в Кузбассе предполагается увеличить с 12 до 32 процентов, - сообщил замгубернатора Кемеровской области по инвестициям, инновация и предпринимательству Станислав Черданцев.

Справка РГ

Первый национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ был составлен в пилотном режиме в 2014 году на основании данных из 21 региона. В 2015-м число его участников выросло до 76. С 2016 года исследование охватило все 85 субъектов РФ. В 2017-м 51 регион продемонстрировал общий рост интегрального показателя по сравнению с прошлым годом. В 2018-м положительную динамику продемонстрировало 78 регионов.