В Томске ФСБ задержала сборщиков денег для "ИГ"

В Томской области ФСБ совместно со Следственным комитетом России пресекли деятельность организованной группы лиц, собиравших и переводивших денежные средства в интересах запрещенной в России международной террористической организации "ИГ".

Участники группы соблюдали повышенные меры конспирации. Они общались в закрытых чатах мессенджера Telegram, где размещались реквизиты банковских карт и платежных сервисов для совершения переводов боевикам, воюющим на территории Сирии.

- Руководство указанными группами осуществлялось из единого центра, эмиссарами международной террористической организации "ИГ", находящимися за рубежом, - сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

Как было установлено следователями, жительница города Стрежевого Томской области, работающая оператором в одной из компаний, посредством системы удаленного доступа осуществляла неоднократные переводы денежных средств, предназначенных для обеспечения деятельности "ИГ". В общей сумме она перевела террористам около 1 миллиона рублей.

В ходе обысков изъяты литература исламского характера, картины с исламской символикой и другая атрибутика "ИГ", банковские карты, средства связи, использовавшиеся для проведения финансовых операций.

В настоящее время силовики устанавливают причастность к совершению данного преступления других лиц. Расследование продолжается.