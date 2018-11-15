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15.11.2018 20:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Черная вдова без денег

Задержаны участники группы, собиравшей средства для боевиков "Исламского государства"
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск №7721 (258)
Федеральная служба безопасности и Следственный комитет России пресекли на территории Томской области деятельность организованной группы, которая занималась сбором денег для участников международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена на территории РФ).
По данным ФСБ, реквизиты банковских карт и платежных сервисов для совершения переводов боевикам в Сирии члены группы размещали в закрытых чатах мессенджера Telegram. Фото: Предоставлено ЦНС ФСБ По данным ФСБ, реквизиты банковских карт и платежных сервисов для совершения переводов боевикам в Сирии члены группы размещали в закрытых чатах мессенджера Telegram. Фото: Предоставлено ЦНС ФСБ
По данным ФСБ, реквизиты банковских карт и платежных сервисов для совершения переводов боевикам в Сирии члены группы размещали в закрытых чатах мессенджера Telegram. Фото: Предоставлено ЦНС ФСБ

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ, сбором денег и их отправкой террористам занимались граждане России - сторонники создания так называемого "Всемирного исламского Халифата".

Все они соблюдали повышенные меры конспирации - реквизиты банковских карт и платежных сервисов для совершения переводов боевикам в Сирии они размещали в закрытых чатах мессенджера Telegram.

Фото: Depositphotos.com
Опубликовано видео задержания в Томской области пособников террористов

На оперативном видео, предоставленном ЦОС ФСБ, можно увидеть момент задержания одной из участниц этой группы. Сотрудники спецслужбы подходят к остановившейся черной машине, из которой в этот момент выходит девушка в хиджабе.

- Вы задержаны, - оперативники аккуратно берут ее под руки.

- Дайте телефон, я позвоню папе, - настойчиво требует задержанная.

- Никаких телефонов. Пройдемте в квартиру, - отвечают ей.

Дальше следуют кадры обыска квартиры. Оперативники обнаружили там черные знамена и другую символику ИГ, религиозную литературу экстремистского толка и десяток кредитных карточек разных банков. Кроме того, как сообщили в ФСБ, были изъяты электронные носители информации с инструкциями по финансированию террористической организации и средства связи, которые использовались для проведения финансовых операций.

Жительница Томской области перевела через карточку «черной вдовы» в Германии около 1 миллиона рублей на нужды боевиков в Сирии

Возбуждено уголовное дело по факту содействия террористической деятельности в форме финансирования терроризма (ч. 1 ст. 205.1 УК РФ). Эта статья предусматривает наказание от 5 до 15 лет лишения свободы и штраф - до 500 тысяч рублей.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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Как сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, ключевая фигурантка дела успела перевести террористам около 1 миллиона рублей.

По данным следствия, жительница Томской области, работающая оператором в одной из компаний, оказывала услуги, направленные на финансирование ИГ. Как выяснилось, деньги она переводила на банковскую карту, зарегистрированную на имя женщины ранее состоявшей в браке с участниками незаконного вооруженного формирования, действовавшего на территории Кабардино-Балкарии. Сейчас эта "черная вдова", пережившая сразу несколько мужей-боевиков, проживает в Германии и помогает остальным "собратьям" в Сирии, переводя им деньги, которые в том числе поступают из России.

Как напомнили в ЦОС ФСБ, в мае на территории Москвы и Московской области была пресечена деятельность аналогичной группы из числа 13 российских и иностранных граждан, организовавших с использованием сети Интернет анонимные каналы финансирования терроризма.

По данным российской спецслужбы, руководство этими группами осуществлялось из единого центра - эмиссарами "Исламского государства", которые находятся за рубежом.

Через мгновенье вышедшую из черной машины девушку в черной одежде задержат сотрудники ФСБ. Фото: Предоставлено ЦНС ФСБ
Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область
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