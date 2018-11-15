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15.11.2018 15:19
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Видео: Под Иркутском ведут буровзрывные работы для прокладки новой трассы

В Иркутской области в районе 58-го километра трассы "Байкал" на полчаса перекрыли движение для проведения буровзрывных работ. Этот метод является одним из самых недорогих и эффективных способов прокладки новой трассы на скалистых участках.

Фото: depositphotos.com
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В настоящее время на объекте ведут работу сразу 250 человек. Сообщается, что 400 тысяч кубометров скального грунта уже вывезено, из него сделают насыпь для будущего участка трассы. Но это только начало - работникам предстоит разработать еще свыше 1,5 миллионов кубометров горной породы.

Стоит отметить, что реконструкция ведется на самом опасном участке дороги "Иркутск - Улан-Удэ", представляющий собой серпантин длиной 12 километров. Крутой отрезок трассы с его резкими поворотами и подъемами местные жители называют "тещиным языком" - слишком часто здесь происходят аварии.

Как сообщает ОТР, трасса останется двухполосной, на подъемах появится дополнительная полоса для обгона медлительных фур легковыми автомобилями. При этом подчеркивается, что после реставрации участок будет отвечать всем нормам безопасности.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область
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