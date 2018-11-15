Снижение аварийности, травматизма и экономических потерь - таков эффект от реализации проекта "Промышленная наркология Кузбасса" на угледобывающих и горнорудных предприятиях. В этом году Кемеровский областной клинический наркологический диспансер представил проект на XII Всероссийском форуме "Здоровье нации - основа процветания России", организованном Общероссийской общественной организацией "Лига здоровья нации" и минздравом РФ , и одержал победу в номинации "Здоровье нации и организация труда".

Добыча и переработка угля, железной руды и нерудного сырья для металлургии и строительной индустрии - ключевые отрасли экономики Кузбасса. Все производства, добывающие полезные ископаемые подземным способом, имеют опасные условия труда. Несоблюдение правил промышленной безопасности здесь приводит к травмам, человеческим жертвам и разрушениям инфраструктуры, негативно влияет на социально-экономическую и экологическую обстановку. И нередко виновниками ЧП становятся люди, находящиеся на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

Чтобы выявить тех, кто злоупотребляет психоактивными веществами и страдает зависимостью от них, в 2005 году врачи-наркологи вместе с сотрудниками Госнаркоконтроля впервые провели на угледобывающих предприятиях области операцию "Забой". Надо сказать, обязательные предсменные, в том числе наркологические, осмотры работников опасных и тяжелых производств, как и участие и них врача-нарколога, федеральным законодательством на тот момент предусмотрены не были. Поэтому в Кузбассе в 2006-2007 годах были приняты областные законы "О мерах по выявлению на территориях угледобывающих и горнорудных предприятий лиц, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения" и "Об усилении ответственности за нарушение условий безопасности и охраны труда в организациях угольной промышленности". На работодателей законы возложили обязанности по организации предсменных проверок, медосмотров и рейдов наркологического контроля. А Кемеровский областной наркодиспансер подготовил соответствующие методические рекомендации для предприятий.

Как сообщила врач-психиатр-нарколог Ирина Люлина , в 2005-2017 годах специалисты областной наркологической службы совместно с наркополицейскими обследовали более 108,7 тысячи работников 97 шахт и угледобывающих предприятий Кузбасса. При этом 713 на момент осмотра оказались нетрезвыми, причем 75 процентов из них - в состоянии наркотического опьянения. Этих лиц сразу же направляли на лечение и реабилитацию (в том числе анонимно) в наркодиспансеры по мес-ту жительства. Вопросы допуска к работе в опасных условиях в отношении каждого индивидуально решала врачебная комиссия.

В результате во время систематических рейдов число горняков, состоящих на учете у наркологов, сократилось в 2,8 раза, а выявленных в состоянии опьянения - в 6,2 раза. В годы же, когда такие рейды не проводились, наркозависимых на шахтах регистрировали в полтора-два раза больше. Хотя, казалось бы, в это время шахтеров проверяли сотрудники здравпунктов, администраций и служб безопасности предприятий. Но наркологические рейды тем и отличаются от подобных проверок и осмотров, что проводятся внезапно, независимыми специалистами и с использованием самых современных технологий и оборудования. Также во время рейдов врачи-наркологи оказывают медикам в здравпунктах организационно-методическую помощь и выдают обследуемым профилактические рекомендации.

Сегодня рейды наркоконтроля приобретают особую актуальность: растет популярность и расширяется "ассортимент" синтетических наркотиков, содержание которых в организме невозможно определить при помощи стандартных тестов. Для этого требуются специальные исследования, которые проводит только государственная наркологическая служба. Также у нее есть все возможности и для диагностики хронического алкоголизма на самых ранних стадиях. Страдающие этой зависимостью работники не способны выполнять свои обязанности как в стрессовых ситуациях, так и при их последствиях, связанных со специфическими условиями профессиональной деятельности. Так что чем раньше на добывающем, металлургическом, химическом и других тяжелых и опасных производствах с повышенным риском аварийности будут выявлены проблемные кадры, тем лучше.

- Сведения обо всех обследуемых мы сверяем с официальной базой данных состоящих на учете, к которой не имеют доступа частные медицинские организации, - напомнил главный врач Кемеровского областного клинического наркологического диспансера, главный нарколог Сибирского федерального округа Андрей Лопатин . - И после рейдов наблюдаем на добывающих предприятиях снижение уровня производственного травматизма, а также сокращение экономических потерь из-за травм и внезапных смертей, связанных с употреблением психоактивных веществ. Мы убедились в том, что эта тема чрезвычайно значима и актуальна. Трезвый, адекватный, внимательный и собранный работник нужен любому работодателю. И особенно там, где труд связан с риском для жизни и здоровья.

Приглашаем организации и предприятия к коммерческому сотрудничеству в рамках проекта "Промышленная наркология Кузбасса".

Адреса, телефоны:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области "Кемеровский областной клинический наркологический диспансер" (ГБУЗ КО КОКНД):

650010, г. Кемерово, ул. Карболитовская, 15,

тел. (384-2) 75-39-66, факс: (384-2) 75-62-90,

Е-mail: koknd@mail.ru, http://narco42.ru

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