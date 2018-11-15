Страница Кадырова в Instagram вновь заблокирована

Страница главы Чечни Рамзана Кадырова Instagram вновь стала недоступна. Она была заблокирована в декабре 2017 года и появилась вновь лишь накануне вечером. Однако уже сейчас опять оказалась недоступна для пользователей.

Кадыров прокомментировал разблокировку профиля в Instagram в других социальных сетях и месенджерах.

- В среду вечером разблокирована моя страница @kadyrov_95. Справедливость восторжествовала. На это потребовалось почти одиннадцать месяцев, - написал глава Чечни.

По его мнению, любая организация, открывающая соцсеть, берет на себя обязательство способствовать свободному общению между людьми разных стран и народов.

Также Кадыров уточнил, что не уверен, что произошедшая ошибка не будет повторена. В итоге по каким-то причинам страница вновь оказалась заблокирована.