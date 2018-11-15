В городе Сунжа построят поликлинику с женской консультацией

В самом молодом городе России Сунже Ингушетии построят первую современную поликлинику с женской консультацией. На днях состоялась торжественная церемония закладки капсулы на месте строительства лечебного учреждения.

Будущая поликлиника рассчитана на 300 посещений в смену, а женская консультация - на сто посещений. Медучреждение будет просторным и удобным, по проекту площадь четырехэтажного здания - около восьми тысяч квадратных метров. В нем предусмотрены отделения травматологии, хирургии, рентгенодиагностики, терапевтическое, функциональной диагностики, физиотерапевтическое и другие. Также будут работать кабинеты урологии, ректороманоскопии, гастроскопии, рефлексотерапии, инфекционных болезней, клинико-диагностическая лаборатория и стоматология.

В поликлинике разместится дневной стационар на десять койко-мест и стерилизационное отделение.

- Здесь будут созданы все необходимые условия для медперсонала и пациентов. За ходом строительства необходимо обеспечить общественный контроль. Представлено несколько вариантов оформления фасада объекта, окончательный должны выбрать сами жители, чтобы он гармонично вписался в архитектурный стиль города, - считает глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, принявший участие в церемонии закладки капсулы.

Сунженскую поликлинику построят в рамках реализации республиканской целевой программы "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2018 годы".

- То, что такой крупный объект здравоохранения будет строиться у нас в Сунженском районе, имеет большое значение для местного населения. Хочу отметить, что уровень оказания медицинской помощи в республике с каждым годом улучшается, - отметил один из сунженских старейшин Магомед Терлоев.