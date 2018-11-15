В Instagram объяснили новую блокировку страницы Рамзана Кадырова

Разблокировка страницы главы Чечни Рамзана Кадырова в Instagram произошла в результате ошибки, после чего сотрудники соцсети вновь "заморозили" аккаунт. Об этом заявил представитель Instagram изданию BuzzFeed.

"Эта учетная запись была восстановлена ошибочно и теперь удалена", - говорится в заявлении.

Напомним, что Instagram неожиданно открыл страницу Рамзана Кадырова вечером в среду, 14 ноября - после 11-месячной блокировки. Глава Чечни приветствовал это решение, выразив надежду на то, что "ошибка не будет повторена", однако позднее администрация сервиса повторно наложила на аккаунт блокировку.