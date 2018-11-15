В Магасе появился новый "умный" объект

В ингушской столице появился очередной объект в рамках реализации концепции "умного города" - биотуалет, работающий на солнечных батареях.

Он соответствует всем экологическим стандартам, кроме того, в нем есть отопление, кондиционеры, светодиодная подсветка. Кабинки предназначены, в том числе, для инвалидов-колясочников.

Вход оснащен специальными пандусами и техническими поручнями, а также сенсорными экранами для оплаты - наличными, по банковской карте, а также с помощью смс. Это первая общественная уборная в Магасе. Причем, как отметил глава городской администрации Беслан Цечоев, ее установили на площади Алания, это центр города, где всегда многолюдно.

В следующем году в республиканской столице планируется установить еще четыре "умных" биотуалета, сконструированных по специальному заказу городских властей. Как считают в мэрии, аналогов им нет в России.

Это далеко не первый инновационный общественный объект в Магасе, который в последние годы обрел репутацию инновационного города. Его бренды - не только интересные культурные объекты, стилизованные под старину, но и атрибуты современного мегаполиса - стеклянные остановочные павильоны с кондиционером, электронной библиотекой, интернетом, инновационная система подземного хранения мусора, "зонты ожидания" для пешеходов и скамейки с подогревом.