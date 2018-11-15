Новости

В Петербурге в канале Грибоедова поселилась семья акробатов 16:39
Мацуев: Среди молодежи растет популярность классической музыки 16:37
МИД РФ обвинил США во вмешательстве в дела ЕС из-за "Северного потока-2" 16:36
В Москве расширят зону работы бесстанционного проката самокатов 16:25
Генпрокуратура возбудила три дела по нарушениям при реставрации БДТ 16:24
На Украине делят миллиарды Януковича 16:10
Дэн Эйкройд рассказал о продолжении "Охотников за привидениями" 16:10
В московском метро мужчина упал под поезд после бессонной ночи 16:06
В Оренбуржье доставили останки жертв февральской авиакатастрофы 16:05
Госслужащие пересядут на автомобили Aurus 16:05
Блогеров могут заставить платить налоги 16:02
Парфюм BOSS Bottled отметит 20-летие участием в благотворительной акции 16:01
Глава Челябинска отправлен в отставку 16:00
В Петербурге возбудили дело о поджоге школьницы на вечеринке 15:58
В Египте найдена странная древняя могила матери и ребенка 15:58
В финальном сезоне "Игры престолов" будет много секса 15:55
В Башкирии сиротам выделили аварийное жилье 15:53
В Омске возбудили дело о незаконной утилизации опасных медотходов 15:52
Великобритания закупит у США 17 истребителей F-35B 15:45
Алексей Учитель рассказал "РГ" о новом фильме про Виктора Цоя 15:40
Король Бахрейна и Рамзан Кадыров изучили Sukhoi Superjet 100 на авиашоу 15:35
Видео: Первый и единственный полет "Бурана" 15:34
Руни: Моуринью вынудил меня уйти из "Манчестер Юнайтед" 15:32
Министр кибербезопасности Японии рассказал, что не пользуется компьютером 15:25
В Уфе двоих полицейских заподозрили в вымогательстве 15:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
22 ноября в "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
22 ноября в "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
15.11.2018 15:13
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

"Первая любовь" по-индонезийски

В Петербурге проходит международный студенческий театральный фестиваль в честь 200-летия Тургенева
Текст: Мария Голубкова
Российская газета - Неделя - Северо-Запад №7720 (257)
16 ноября в Петербурге состоится церемония вручения Гран-при фестиваля студенческих проектов TurgenevFEST. Имя русского классика в названии написали латиницей не случайно - свое прочтение произведений Ивана Сергеевича представили молодые актеры-любители из Италии, Южной Кореи и даже Индонезии. Спектакли проходят на Малой сцене БДТ.
Актеры-любители получили возможность выступить на исторической сцене. Фото: Маргарита Миронова Актеры-любители получили возможность выступить на исторической сцене. Фото: Маргарита Миронова
Актеры-любители получили возможность выступить на исторической сцене. Фото: Маргарита Миронова

Организатором масштабного события в честь 200-летия со дня рождения писателя выступила Ассоциация выпускников Санкт-Петербургского государственного университета, которая объединяет 250 тысяч человек по всему миру.

- Как бывает со многими проектами, творческая идея витала в воздухе, - рассказал корреспонденту "РГ" президент ассоциации Андрей Якунин. - У нас есть направления работы, связанные с поддержкой команды по программированию, с биологическим факультетом, но они имеют научную направленность. А университет - намного шире. И когда стало известно, что 2018-й - год 200-летия Тургенева, нам показалось, что это удивительный подарок судьбы.

Фото: Сергей Михеев
Как москвичу не заплатить лишнего при походе в театр или кино

Имя писателя тесно связано с петербургским университетом. Тургенев окончил философский факультет и, желая заниматься наукой, получил степень магистра по греческой и латинской филологии на латинском языке, написал диссертацию для словесного факультета. Однако затем главным делом стала для него литература, и талант русского писателя признали даже в Оксфорде. В конце 1870-х годов Тургенева удостоили звания почетного доктора Оксфордского университета - до этого такой чести не оказывали здесь ни одному писателю. В Европе самые знаменитые критики причислили его к лучшим авторам века. При этом, как поясняет Андрей Якунин, большинству из нас уже набили оскомину и "тургеневские девушки", и "конфликт отцов и детей", поэтому так интересен может быть свежий взгляд - "тех, кто будет строить XXI век".

- Идея сделать театральный фестиваль по Тургеневу - сама по себе очень вызывающая, - считает председатель жюри фестиваля, драматург Андрей Аствацатуров. - Иван Сергеевич - очень сложный для постановки автор, у него главное - нюансы, ощущения. Передать их - на мой взгляд, и является вызовом нашим участникам.

Открылся фестиваль постановкой Театра-студии СПбГУ "Тургенев. Три истории любви", а всего за пять дней свои работы покажут десять театральных студенческих коллективов. Все спектакли созданы специально для фестиваля. Сегодня и завтра можно успеть еще увидеть постановку репертуарного театра Стэнфордского университета. "Четырехсторонний треугольник" и работу Театральной группы LEKRU из индонезийского университета Паджаджаран "Первая любовь". Для этого, кстати, совсем не обязательно покупать билет - все спектакли транслируются в интернете, на официальной странице фестиваля. Здесь же, кстати, есть и интервью, и лекции, и даже мультфильмы, связанные с именем и творчеством Тургенева.

Фото: kinopoisk.ru
На экраны вышел прощальный фильм Веры Глаголевой

Завершат конкурсную программу хрестоматийные "Отцы и дети" в постановке театра Studiobuhne из университета Людвига Максимилиана (Мюнхен, Германия). Тогда же будет назван обладатель Гран-при. Вместе с драматургом Аствацатуровым спектакли TurgenevFESTа оценивают актриса Анна Ковальчук, театральный критик Марина Дмитревская, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

- Разные страны, разное восприятие русской литературы, разный язык - это очень интересно. Но критерии оценки в этом случае - самое сложное, - считает председатель жюри. - Мы оцениваем спектакли по степени близости к тексту и к авторскому замыслу, по тому, насколько удалось передать тургеневское слово и мысль. Без внимания не останется и игра актеров, и общая постановка. Но самый главный критерий - насколько спектакль интересен сам по себе.

Впрочем, помимо главного приза фестиваля, предусмотрены и иные награды. Например, по результатам интернет-трансляций и голосования будет вручен приз зрительских симпатий. Наибольшая интрига - совпадет ли мнение зрителей с мнением профессионального жюри, считает Андрей Якунин.

Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков не подтвердил сообщения о проверке президента металлодетектором
Мосгорсуд оставил под арестом изготовившего бомбу школьника
Путин: Нынешние власти Украины не способны решить проблему Донбасса
Госдума приняла законы о налоге для самозанятых
Депутат Госдумы показал цены на обед в столовой парламента