16 ноября в Петербурге состоится церемония вручения Гран-при фестиваля студенческих проектов TurgenevFEST. Имя русского классика в названии написали латиницей не случайно - свое прочтение произведений Ивана Сергеевича представили молодые актеры-любители из Италии, Южной Кореи и даже Индонезии. Спектакли проходят на Малой сцене БДТ.

Организатором масштабного события в честь 200-летия со дня рождения писателя выступила Ассоциация выпускников Санкт-Петербургского государственного университета, которая объединяет 250 тысяч человек по всему миру.

- Как бывает со многими проектами, творческая идея витала в воздухе, - рассказал корреспонденту "РГ" президент ассоциации Андрей Якунин. - У нас есть направления работы, связанные с поддержкой команды по программированию, с биологическим факультетом, но они имеют научную направленность. А университет - намного шире. И когда стало известно, что 2018-й - год 200-летия Тургенева, нам показалось, что это удивительный подарок судьбы.

Имя писателя тесно связано с петербургским университетом. Тургенев окончил философский факультет и, желая заниматься наукой, получил степень магистра по греческой и латинской филологии на латинском языке, написал диссертацию для словесного факультета. Однако затем главным делом стала для него литература, и талант русского писателя признали даже в Оксфорде. В конце 1870-х годов Тургенева удостоили звания почетного доктора Оксфордского университета - до этого такой чести не оказывали здесь ни одному писателю. В Европе самые знаменитые критики причислили его к лучшим авторам века. При этом, как поясняет Андрей Якунин, большинству из нас уже набили оскомину и "тургеневские девушки", и "конфликт отцов и детей", поэтому так интересен может быть свежий взгляд - "тех, кто будет строить XXI век".

- Идея сделать театральный фестиваль по Тургеневу - сама по себе очень вызывающая, - считает председатель жюри фестиваля, драматург Андрей Аствацатуров. - Иван Сергеевич - очень сложный для постановки автор, у него главное - нюансы, ощущения. Передать их - на мой взгляд, и является вызовом нашим участникам.

Открылся фестиваль постановкой Театра-студии СПбГУ "Тургенев. Три истории любви", а всего за пять дней свои работы покажут десять театральных студенческих коллективов. Все спектакли созданы специально для фестиваля. Сегодня и завтра можно успеть еще увидеть постановку репертуарного театра Стэнфордского университета. "Четырехсторонний треугольник" и работу Театральной группы LEKRU из индонезийского университета Паджаджаран "Первая любовь". Для этого, кстати, совсем не обязательно покупать билет - все спектакли транслируются в интернете, на официальной странице фестиваля. Здесь же, кстати, есть и интервью, и лекции, и даже мультфильмы, связанные с именем и творчеством Тургенева.

Завершат конкурсную программу хрестоматийные "Отцы и дети" в постановке театра Studiobuhne из университета Людвига Максимилиана (Мюнхен, Германия). Тогда же будет назван обладатель Гран-при. Вместе с драматургом Аствацатуровым спектакли TurgenevFESTа оценивают актриса Анна Ковальчук, театральный критик Марина Дмитревская, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

- Разные страны, разное восприятие русской литературы, разный язык - это очень интересно. Но критерии оценки в этом случае - самое сложное, - считает председатель жюри. - Мы оцениваем спектакли по степени близости к тексту и к авторскому замыслу, по тому, насколько удалось передать тургеневское слово и мысль. Без внимания не останется и игра актеров, и общая постановка. Но самый главный критерий - насколько спектакль интересен сам по себе.

Впрочем, помимо главного приза фестиваля, предусмотрены и иные награды. Например, по результатам интернет-трансляций и голосования будет вручен приз зрительских симпатий. Наибольшая интрига - совпадет ли мнение зрителей с мнением профессионального жюри, считает Андрей Якунин.