В Петрозаводске закрыли детский сад N 53 из-за проблем с несущими конструкциями. Самое скандальное в ситуации то, что совсем недавно - в марте нынешнего года - детсад открыли после глобального дорогостоящего ремонта.

Долгие годы здание бывшего детского сада на Ленинградской улице, 6а занимала коммерческая структура. Потом его выкупили за 86 миллионов рублей и вернули в образовательную систему. Три года реконструировали за счет федерального бюджета, потратив в общей сложности 76 миллионов рублей.

Вначале все выглядело неплохо: у здания появилась пристройка и даже лифт. Детсад N 53 стал одним из немногих, куда принимали ребятишек от года до двух. Глава Карелии, лично присутствовавший на открытии, заверил тогда, что в новом садике учли все требования - как санитарно-гигиенические, так и безопасности.

Однако уже в конце марта детсад закрыли на карантин. Что ж, бывает. Но карантин затянулся чрезмерно - родителям объявили о проблемах с внутренними инженерными сетями. В детсад малыши отправились только с июня.

А в начале ноября - новое объявление о закрытии. По данным администрации Петрозаводского городского округа, причина - в возможной перегрузке несущей конструкции здания, поэтому необходимо проведение строительной экспертизы для оценки ситуации. 180 воспитанников распределили по другим детсадам.

Оказалось, что детсад даже не имел лицензии и санитарно-эпидемиологического заключения

С каждым днем в ситуации появляются новые факты. Стало известно, что дошкольное учреждение вообще не имело лицензии на образовательную деятельность. Мало того, оно работало без санитарно-эпидемиологического заключения, региональный Роспотребнадзор его не выдавал. Кроме того, к детсаду были претензии и по линии пожарной безопасности.

- Мы уже получили жалобы от родителей. Считаем, что по детскому саду N 53 контролирующим органам необходимо провести тщательную проверку с привлечением виновных лиц к ответственности. Поэтому попросили прокурора республики взять данный вопрос под личный контроль, чтобы разобраться с ситуацией и не допустить впредь подобных историй, - комментирует член регионального штаба Общероссийского народного фронта, активист проекта "За честные закупки" Дмитрий Чебаков.

Но в Министерстве образования Карелии особых проблем не видят. Детский сад мог работать и без лицензии, пока готовит пакет документов для ее оформления. Будет ли он ее получать, сложно сказать. Опять-таки, появилась информация, что детсад N 53 хотят объединить с детсадом N 111, который уже имеет лицензию.

Пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк считает, что не стоит делать скоропалительных выводов.

- В первую очередь необходимо говорить о безопасности. Как только появилась информация о возможной угрозе для детей, были незамедлительно приняты срочные меры, - отмечает она. - Чтобы не делать преждевременных выводов, дождемся итогов межведомственной проверки, которая уже началась.

Тем временем

Материалы по детскому саду N 53 в Петрозаводске будут направлены в региональный Следственный комитет. Власти Карелии дали поручение провести полное обследование здания дошкольного учреждения и подготовить проект устранения всех выявленных нарушений. И, несмотря на наличие гарантийных обязательств, отстранить недобросовестного застройщика от проведения каких-либо дальнейших работ на объекте.

Цифра

162 миллиона рублей стоил бюджету детсад N 53.