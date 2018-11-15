Новости

Где самые агрессивные водители в России 15:04
Беларусь предложила Иркутской области новые перспективные проекты 15:00
На Москву придут снегопады и потепление 14:57
Футболистом Ахметовым заинтересовался лондонский "Арсенал" 14:54
Треть трамваев в Москве заменены на низкопольные 14:51
В Екатеринбурге арестовали водителя, сбившего пешеходов на тротуаре 14:49
Японка убила американского летчика 14:46
Россельхознадзор будет проверять в лабораториях продукты из Китая 14:46
Ученые: Ожирение у детей становится причиной плохой учебы 14:45
Цеповяз в колонии получал деликатесы на 60 тыс рублей в месяц 14:44
В Вологде женщине и ее сожителю предъявили обвинение за избиение детей 14:37
Оператор парковок в Москве признал необходимость увеличения тарифов 14:35
Депутатов больше не будут лишать права на выступление 14:25
В Калининграде стартовало производство Genesis G70 14:22
Путин ответил на критику прошедших выборов в ДНР и ЛНР 14:21
Володин прокомментировал шумиху вокруг цен в думской столовой 14:16
Новый музейный комплекс на Красной площади откроют в 2021 году 14:13
Житель Самары получил ожоги из-за аварии на теплотрассе 14:08
Путин назвал приемлемую для России цену на нефть 14:07
Кадыров проведет тренировку с пятилетним рекордсменом по отжиманиям 14:06
Саратовский чиновник "убрал" свалку с помощью Photoshop 14:01
Вышел трейлер нового боевика 72-летнего Сильвестра Сталлоне 14:00
Обновленный Skoda Superb появится в России в 2019 году 13:52
Медведев: Правительство выделит 660 млн рублей на бесплатные учебники 13:46
Большинство россиян поддержали идею сексуального воспитания в школах 13:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
22 ноября в "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
22 ноября в "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
15.11.2018 13:52
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Не прошло и года

Детский сад начал разваливаться вскоре после торжественного открытия
Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад №7720 (257)
В Петрозаводске закрыли детский сад N 53 из-за проблем с несущими конструкциями. Самое скандальное в ситуации то, что совсем недавно - в марте нынешнего года - детсад открыли после глобального дорогостоящего ремонта.

Долгие годы здание бывшего детского сада на Ленинградской улице, 6а занимала коммерческая структура. Потом его выкупили за 86 миллионов рублей и вернули в образовательную систему. Три года реконструировали за счет федерального бюджета, потратив в общей сложности 76 миллионов рублей.

Фото: depositphotos.com
КС РФ запретил увольнять воспитателей детсада без диплома

Вначале все выглядело неплохо: у здания появилась пристройка и даже лифт. Детсад N 53 стал одним из немногих, куда принимали ребятишек от года до двух. Глава Карелии, лично присутствовавший на открытии, заверил тогда, что в новом садике учли все требования - как санитарно-гигиенические, так и безопасности.

Однако уже в конце марта детсад закрыли на карантин. Что ж, бывает. Но карантин затянулся чрезмерно - родителям объявили о проблемах с внутренними инженерными сетями. В детсад малыши отправились только с июня.

А в начале ноября - новое объявление о закрытии. По данным администрации Петрозаводского городского округа, причина - в возможной перегрузке несущей конструкции здания, поэтому необходимо проведение строительной экспертизы для оценки ситуации. 180 воспитанников распределили по другим детсадам.

Оказалось, что детсад даже не имел лицензии и санитарно-эпидемиологического заключения

С каждым днем в ситуации появляются новые факты. Стало известно, что дошкольное учреждение вообще не имело лицензии на образовательную деятельность. Мало того, оно работало без санитарно-эпидемиологического заключения, региональный Роспотребнадзор его не выдавал. Кроме того, к детсаду были претензии и по линии пожарной безопасности.
В Магадане запретили костюмы иностранных персонажей на утреннике

- Мы уже получили жалобы от родителей. Считаем, что по детскому саду N 53 контролирующим органам необходимо провести тщательную проверку с привлечением виновных лиц к ответственности. Поэтому попросили прокурора республики взять данный вопрос под личный контроль, чтобы разобраться с ситуацией и не допустить впредь подобных историй, - комментирует член регионального штаба Общероссийского народного фронта, активист проекта "За честные закупки" Дмитрий Чебаков.

Но в Министерстве образования Карелии особых проблем не видят. Детский сад мог работать и без лицензии, пока готовит пакет документов для ее оформления. Будет ли он ее получать, сложно сказать. Опять-таки, появилась информация, что детсад N 53 хотят объединить с детсадом N 111, который уже имеет лицензию.

Пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк считает, что не стоит делать скоропалительных выводов.

- В первую очередь необходимо говорить о безопасности. Как только появилась информация о возможной угрозе для детей, были незамедлительно приняты срочные меры, - отмечает она. - Чтобы не делать преждевременных выводов, дождемся итогов межведомственной проверки, которая уже началась.

Тем временем

Материалы по детскому саду N 53 в Петрозаводске будут направлены в региональный Следственный комитет. Власти Карелии дали поручение провести полное обследование здания дошкольного учреждения и подготовить проект устранения всех выявленных нарушений. И, несмотря на наличие гарантийных обязательств, отстранить недобросовестного застройщика от проведения каких-либо дальнейших работ на объекте.

Цифра

162 миллиона рублей стоил бюджету детсад N 53.

Общество Образование Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия Петрозаводск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков не подтвердил сообщения о проверке президента металлодетектором
Мосгорсуд оставил под арестом изготовившего бомбу школьника
Путин: Нынешние власти Украины не способны решить проблему Донбасса
Госдума дала меценатам налоговые льготы
Депутат Госдумы показал цены на обед в столовой парламента