В "Рособоронэкспорте" назвали главные преимущества С-400

В "Рособоронэкспорте" назвали основные преимущества российской системы противовоздушной обороны С-400 "Триумф". Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметили в "Рособоронэкспорте", С-400, во-первых, в два раза превосходит зарубежные аналоги по дальности поражения цели. Она составляет 380 километров, в то время как самый близкий показатель зарубежной зенитной ракетной системы - около 200 километров. Во-вторых, С-400 в три раза превосходит зарубежные аналоги по скорости развертывания. "Триумф" будет готов к работе через пять минут после получения команды. Поэтому специалисты называют ЗРК С-400 уникальной системой.

Ранее СМИ сообщили, что не менее 13 стран готовы приобрести российский "Триумф". В их число включили Саудовскую Аравию, Катар, Марокко, Египет, Вьетнам и Ирак.