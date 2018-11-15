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15.11.2018,  
13:21
Текст:  Светлана Песоцкая (Калининградская область)

Испытания БДК "Петр Моргунов" начнутся не позже марта

Фото: Виталий Невар/ТАСС Фото: Виталий Невар/ТАСС
Фото: Виталий Невар/ТАСС

Крупнейший в классе больших десантных кораблей ВМФ России "Петр Моргунов", строящийся в Калининграде, начнет швартовные испытания не позже марта 2019 года.

Об этом сообщил генеральный директор Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь" Эдуард Ефимов профсоюзному активу предприятия, сообщает заводская газета "Вперед".

- Высока степень готовности "Петра Моргунова". В январе запланировано заселение экипажа, выйти на испытания заказ должен не позднее февраля-марта, а в июне - начать заводские ходовые испытания, - сказал Эдуард Ефимов.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
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Как уточнили в пресс-службе завода, швартовные испытания проходят на акватории завода у причальной стенки. После проверки работы всех систем корабль выйдет на заводские ходовые испытания в море.

БДК "Петр Моргунов" - первый серийный корабль проекта 11711 разработки Невского проектно-конструкторского бюро. Он был заложен на заводе в июне 2015 года, спущен на воду в мае текущего года. Передача его ВМФ России произойдет после завершения испытаний. Головной корабль серии - БДК "Иван Грен" - вошел в состав ВМФ России в июне 2018 года.

Свое имя корабль получил в честь первого кавалера ордена Нахимова I степени, начальника береговой обороны Черноморского флота в годы Великой Отечественной войны генерал-лейтенанта Петра Алексеевича Моргунова.

Справка "РГ"

Проект 11711 - это новейшее развитие проекта 1171, по которому в 60-70-е годы ПСЗ "Янтарь" построил серию из 14 кораблей. БДК "Петр Моргунов" имеет водоизмещение 5000 тонн и является крупнейшим среди класса больших десантных кораблей, входящих на данный момент в состав ВМФ России.
На БДК размещено современное крановое оборудование для погрузки техники на корабль. Заехать техника может и самостоятельно, через аппарель. Корабль способен принять на борт 13 танков или более 30 бронетранспортеров и боевых машин пехоты, а также усиленный батальон морской пехоты. Предусмотрена возможность базирования на борту различных типов корабельных вертолетов.

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