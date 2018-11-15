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15.11.2018 19:41
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

По справедливости

КС РФ рассмотрел обращение "Справедливой России"
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск №7721 (258)
Петербургское региональное отделение партии "Справедливая Россия" получило право обжаловать муниципальные выборы 2014 года. Соответствующее решение вынес 15 ноября Конституционный суд РФ после проверки статьи 239 Кодекса административного судопроизводства РФ.
Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости

Камнем преткновения стали положения законодательства, признающие право оспаривать решение избирательной комиссии о регистрации кандидатов на выборы или самих результатов выборов только за лицами или избирательными объединениями, которые были зарегистрированы в установленном порядке и участвовали в избирательном процессе. Однако четыре года назад кандидаты от "СР" даже не смогли подать документы на регистрацию в МО "Муниципальный округ N15" Северной столицы. Со слов заявителей, глава местного избиркома делал для этого все возможное и невозможное: менял адрес и время работы комиссии, запирал двери, создавал искусственные очереди на регистрацию. Впоследствии против него даже было заведено уголовное дело, которое прекратили в связи с амнистией к 70-летию Победы, то есть по нереабилитирующим основаниям. Однако остановка судебного процесса не позволила несостоявшимся кандидатам ни доказать факт злоупотреблений, ни восстановить свое пассивное избирательное право.

Сергей Миронов призвал партию активней участвовать в выборах

По мнению представителей органов власти, принявших и подписавших оспоренный нормативный акт, "эсерам" необходимо было обжаловать действия избирательной комиссии и ее председателя еще на этапе регистрации. Как пояснил полномочный представитель президента РФ Михаил Кротов, решение следствия и даже суда о вине председателя ИК не отменяет необходимости через суд признать незаконным решение избиркома. Однако казус 2014 года как раз и заключался в том, что решения не было - кандидаты физически не могли зарегистрироваться. КС признал, что такое нарушение на практике возможно и в КАС оно не учтено - пункт 15 статьи 239 КАС признан не соответствующим Конституции РФ.

- Отказывать суду в праве и обязанности проверить, действительно ли нарушения имели место - это бросать тень на результаты состоявшихся выборов, - считает судья-докладчик по данному делу Сергей Князев. - Скрываться за нормой о том, что оспорить результаты выборов могут только зарегистрированные кандидаты или избирательные объединения - это вступать в противоречие с Конституцией РФ. Потому что выборы - это не самоцель. Они проводятся для того, чтобы каждый гражданин имел возможность осуществлять управление государством через своих законно избранных представителей.

В соответствии с решением КС дело петербургских "эсеров" подлежит пересмотру

В соответствии с решением КС дело петербургских "эсеров" подлежит пересмотру. И сразу после заседания суда руководитель регионального отделения партии Марина Шишкина заявила о том, что партия будет обжаловать результаты выборов 2014 года. Однако гораздо важнее, по ее словам, подготовиться к муниципальным выборам 2019 года, до которых остается буквально несколько месяцев.

- Фракция "Справедливая Россия" в Государственной Думе в ближайшее время будет инициировать поправки в Кодекс административного судопроизводства, - отметила она, отвечая на вопрос корреспондента "РГ". - Но решение отразится на политической жизни страны в целом. Если все партии будут отстаивать свои позиции в суде и добиваться правосудия, злоупотреблений станет меньше.

Власть Работа власти Внутренняя политика Судебная власть Конституционный суд Партии "Справедливая Россия" Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Итоги выборов 14 сентября 2014 года
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