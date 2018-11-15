Новгородским сиротам теперь будут предлагать квартиры площадью всего 18 квадратных метров вместо 28, как было до сих пор. Соответствующий закон приняла областная Дума, где считают: благодаря таким мерам собственное жилье сможет получить большее количество очередников. Корреспондент "РГ" побеседовала с теми, кто не понаслышке знает о ситуации, и выяснила, почему это далеко не лучшее решение проблемы.

Слишком длинная очередь

По данным властей Новгородской области, на очереди на получение жилья сейчас стоит 915 сирот. Цепочка длинная, признают чиновники, но меньшая площадь квартир уже в следующем году позволит обеспечить жильем на 57 человек больше, чем в нынешнем, то есть 303 человека.

Существенное уменьшение нормы сразу вызвало шквал недовольства: хоть законопроект и был принят большинством голосов, противники у него нашлись. По их словам, такие радикальные попытки сократить очередь - прямое свидетельство того, что регион со своими обязанностями не справляется. Подтверждают это и сводки прокуратуры.

Так, в 2017 году с целью защиты прав детей-сирот в суд было направлено 190 исковых заявлений, а благоустроенными жилыми помещениями после вмешательства надзорных органов обеспечили 80 человек по всей области. А вот свежая информация по самому Великому Новгороду: в октябре "в ходе проверки было установлено, что восемь сирот, включенных администрацией города в списки на предоставление жилых помещений, с 2015 года по октябрь 2018-го обеспечены ими не были". Молодые люди были вынуждены жить у знакомых либо арендовать жилье.

"Сиротские дома"

- Прокуратура Новгородской области несколько лет подряд обращала внимание губернатора и регионального парламента на недостаточность финансирования обязательств по обеспечению жильем этой категории льготников. И вот теперь власти нашли решение, но только это не увеличение средств из бюджета, а сокращение нормы. Мне странно, что этот закон в областной Думе отстаивала вице-губернатор по социальным вопросам Ольга Колотилова. У нее все-таки задача обратная - защищать людей, - прокомментировала "РГ" бывший (с 2013 по 2017 год) председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Боровичского района Ксения Черепанова.

Федеральная норма жилья для сирот - 36 квадратных метров, новгородская - всего 18

По ее словам, раньше в районе придерживались принципиальной позиции - приобретать квартиры площадью не менее 33 квадратных метров, теперь же, поскольку столь крошечных квартир на рынке не так уж много, муниципалитеты, вероятнее всего, будут специально строить "сиротские дома". А в Новгородской области в этой части уже накоплен крайне негативный опыт. Например, большую огласку в СМИ получила в свое время ситуация в Маревском, Мошенском, Солецком районах - дома там строились некачественно, из самых дешевых материалов.

Кроме того, это приведет к еще одной проблеме: образованию "гетто" и затруднению социализации подростков, оставшихся без попечения родителей, опасаются противники нововведения.

Все меньше и меньше

- Обиднее всего то, что одни и те же дети в разных регионах пользуются настолько разными льготами. Например, в Санкт-Петербурге норма на одного человека составляет 36 "квадратов". Еще совсем недавно такая же площадь предусматривалась и у нас, а потом ее сократили до 28. Помню, я еще тогда очень удивилась, что уж говорить о нынешней поправке, - сетует Татьяна Трифанова, председатель новгородской областной общественной организации помощи приемным семьям и детям-сиротам "Новая семья".

Из сложившегося положения она видит как минимум два выхода: во-первых, предоставление временного жилья в маневренном фонде на период, пока сирота стоит на очереди, а во-вторых, возможность возвращения в родную семью, если родители, лишенные прав, сошли со "скользкой дорожки".

- Временное проживание практикуется, но сейчас его постепенно сворачивают, так как есть проблема с долгами - жильцы часто не платят за коммуналку. Но на самом деле нужно просто заняться этим вопросом, ведь можно высчитывать эти платежи из пособий, например. Еще один выход - отслеживание ситуации в семьях. Если там все наладилось и ребенку ничего не угрожает, почему бы не вернуть его туда? Уменьшать очередь надо такими мерами, но не за счет квадратных метров, - рассуждает Татьяна Трифанова.

Не учитывают законодатели и тот факт, что речь идет о молодых людях. В будущем у них появятся семьи (а некоторые уже их имеют), и найти покупателя на такую "клетушку", чтобы улучшить жилищные условия, будет проблематично.

Даже не спросили

Еще один источник, хорошо знакомый с ситуацией, на условиях анонимности рассказал "РГ", что проблема действительно стоит остро: из-за неимения своего угла сирот ждут сценарии как под копирку. В худшем случае они связываются с плохими компаниями со всеми вытекающими обстоятельствами, в лучшем - идут в армию по контракту.

- Многое бы стало понятнее, если бы сами сироты ответили: что лучше - получить побыстрее 18 "квадратов" или подождать, благо эта норма или вред? И самое неприятное, что их мнением вообще никто не поинтересовался, - подчеркивает эксперт.

Если на столь скромное жилье льготник не согласен, он может от него отказаться, сохранив свое место в очереди, и ждать варианта побольше. Чиновники успокаивают: новая норма - это новые возможности, ведь речь идет именно о минимальной черте. Если по старому законодательству, например, приобрести квартиры площадью 27 квадратных метров было нельзя, то теперь можно. Впрочем, в то, что нуждающихся ждут метражи больше новоиспеченного минимума, никто не верит. Противники законопроекта уже направили обращение в прокуратуру с просьбой проверить документ.

Комментарий

Анатолий Бойцев, уполномоченный по правам человека в Новгородской области:

- Жилищный кодекс РФ предусматривает норму в 36 квадратных метров на человека, в регионах она может быть уменьшена, но максимум - вдвое. С этой точки зрения здесь все соответствует федеральному законодательству. Понятно, что цель - увеличить темпы выделения жилья, посмотрим, насколько это будет выгодно. Вообще, закон прошел достаточно странно: он особенно не обсуждался, только на самом заседании Думы.