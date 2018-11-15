Слишком длинная очередь
По данным властей Новгородской области, на очереди на получение жилья сейчас стоит 915 сирот. Цепочка длинная, признают чиновники, но меньшая площадь квартир уже в следующем году позволит обеспечить жильем на 57 человек больше, чем в нынешнем, то есть 303 человека.
Существенное уменьшение нормы сразу вызвало шквал недовольства: хоть законопроект и был принят большинством голосов, противники у него нашлись. По их словам, такие радикальные попытки сократить очередь - прямое свидетельство того, что регион со своими обязанностями не справляется. Подтверждают это и сводки прокуратуры.
Так, в 2017 году с целью защиты прав детей-сирот в суд было направлено 190 исковых заявлений, а благоустроенными жилыми помещениями после вмешательства надзорных органов обеспечили 80 человек по всей области. А вот свежая информация по самому Великому Новгороду: в октябре "в ходе проверки было установлено, что восемь сирот, включенных администрацией города в списки на предоставление жилых помещений, с 2015 года по октябрь 2018-го обеспечены ими не были". Молодые люди были вынуждены жить у знакомых либо арендовать жилье.
"Сиротские дома"
- Прокуратура Новгородской области несколько лет подряд обращала внимание губернатора и регионального парламента на недостаточность финансирования обязательств по обеспечению жильем этой категории льготников. И вот теперь власти нашли решение, но только это не увеличение средств из бюджета, а сокращение нормы. Мне странно, что этот закон в областной Думе отстаивала вице-губернатор по социальным вопросам Ольга Колотилова. У нее все-таки задача обратная - защищать людей, - прокомментировала "РГ" бывший (с 2013 по 2017 год) председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Боровичского района Ксения Черепанова.
По ее словам, раньше в районе придерживались принципиальной позиции - приобретать квартиры площадью не менее 33 квадратных метров, теперь же, поскольку столь крошечных квартир на рынке не так уж много, муниципалитеты, вероятнее всего, будут специально строить "сиротские дома". А в Новгородской области в этой части уже накоплен крайне негативный опыт. Например, большую огласку в СМИ получила в свое время ситуация в Маревском, Мошенском, Солецком районах - дома там строились некачественно, из самых дешевых материалов.
Кроме того, это приведет к еще одной проблеме: образованию "гетто" и затруднению социализации подростков, оставшихся без попечения родителей, опасаются противники нововведения.
Все меньше и меньше
- Обиднее всего то, что одни и те же дети в разных регионах пользуются настолько разными льготами. Например, в Санкт-Петербурге норма на одного человека составляет 36 "квадратов". Еще совсем недавно такая же площадь предусматривалась и у нас, а потом ее сократили до 28. Помню, я еще тогда очень удивилась, что уж говорить о нынешней поправке, - сетует Татьяна Трифанова, председатель новгородской областной общественной организации помощи приемным семьям и детям-сиротам "Новая семья".
Из сложившегося положения она видит как минимум два выхода: во-первых, предоставление временного жилья в маневренном фонде на период, пока сирота стоит на очереди, а во-вторых, возможность возвращения в родную семью, если родители, лишенные прав, сошли со "скользкой дорожки".
- Временное проживание практикуется, но сейчас его постепенно сворачивают, так как есть проблема с долгами - жильцы часто не платят за коммуналку. Но на самом деле нужно просто заняться этим вопросом, ведь можно высчитывать эти платежи из пособий, например. Еще один выход - отслеживание ситуации в семьях. Если там все наладилось и ребенку ничего не угрожает, почему бы не вернуть его туда? Уменьшать очередь надо такими мерами, но не за счет квадратных метров, - рассуждает Татьяна Трифанова.
Не учитывают законодатели и тот факт, что речь идет о молодых людях. В будущем у них появятся семьи (а некоторые уже их имеют), и найти покупателя на такую "клетушку", чтобы улучшить жилищные условия, будет проблематично.
Даже не спросили
Еще один источник, хорошо знакомый с ситуацией, на условиях анонимности рассказал "РГ", что проблема действительно стоит остро: из-за неимения своего угла сирот ждут сценарии как под копирку. В худшем случае они связываются с плохими компаниями со всеми вытекающими обстоятельствами, в лучшем - идут в армию по контракту.
- Многое бы стало понятнее, если бы сами сироты ответили: что лучше - получить побыстрее 18 "квадратов" или подождать, благо эта норма или вред? И самое неприятное, что их мнением вообще никто не поинтересовался, - подчеркивает эксперт.
Если на столь скромное жилье льготник не согласен, он может от него отказаться, сохранив свое место в очереди, и ждать варианта побольше. Чиновники успокаивают: новая норма - это новые возможности, ведь речь идет именно о минимальной черте. Если по старому законодательству, например, приобрести квартиры площадью 27 квадратных метров было нельзя, то теперь можно. Впрочем, в то, что нуждающихся ждут метражи больше новоиспеченного минимума, никто не верит. Противники законопроекта уже направили обращение в прокуратуру с просьбой проверить документ.
Анатолий Бойцев, уполномоченный по правам человека в Новгородской области:
- Жилищный кодекс РФ предусматривает норму в 36 квадратных метров на человека, в регионах она может быть уменьшена, но максимум - вдвое. С этой точки зрения здесь все соответствует федеральному законодательству. Понятно, что цель - увеличить темпы выделения жилья, посмотрим, насколько это будет выгодно. Вообще, закон прошел достаточно странно: он особенно не обсуждался, только на самом заседании Думы.