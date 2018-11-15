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15.11.2018,  
19:16

Под Петербургом применят главный калибр российской артиллерии

Фото: Vitaly V. Kuzmin/ www.vitalykuzmin.net Фото: Vitaly V. Kuzmin/ www.vitalykuzmin.net
Фото: Vitaly V. Kuzmin/ www.vitalykuzmin.net

Артиллерийский праздник на полигоне Луга в Ленинградской области начнется разрывами 240-миллиметровых управляемых мин "Смельчак" и 152-миллиметровых снарядов "Краснополь" со спутниковым наведением.

Фото: Дмитрий Виноградов/ РИА Новости
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В ходе показательных выступлений артиллеристы продемонстрируют огневую мощь всех видов артиллерии, имеющихся в армии России: от противотанковых ракетных комплексов и ручных реактивных огнеметов до гаубиц и минометов самого крупного калибра. Кульминацией праздника станет запуск оперативно-тактической ракеты "Точка-У".

- Будут продемонстрированы тактические эпизоды с участием артиллерийских и ракетных подразделений: ведение заградительного, сосредоточенного огня, совершение противоогневого маневра с применением аэрозольной маскировки, залповая и одиночная стрельба, ведение разведки с применением беспилотников, поражение вражеских укреплений термобарическими боеприпасами, - рассказали в штабе Западного военного округа.

В показе задействовано более тысячи курсантов и преподавателей Михайловской военной академии, 140 единиц единиц военной техники. Военный праздник приурочен к Дню ракетных войск и артиллерии, его отмечают 19 ноября.

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