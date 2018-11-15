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15.11.2018 16:07
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Театральная олимпиада представит в Петербурге спектакли 30 театров мира

Текст: Инга Бугулова (Санкт-Петербург)
В Петербурге представили программу Международной Театральной олимпиады - в 2019 году она параллельно пройдет сразу в двух местах: в Северной столице и японской деревеньке Тога. О том, чего ждать любителям театра, организаторы рассказали на культурном форуме, который сегодня официально открыли в Главном штабе Эрмитажа.
Фото: Петр Ковалев/ ТАСС Фото: Петр Ковалев/ ТАСС
Фото: Петр Ковалев/ ТАСС

Грядущая Театральная олимпиада может похвастаться сразу парой важных акцентов: во-первых, она будет отмечать свое 25-летие, а во-вторых, 2019 год в России объявлен годом театра. Нынешнее название Олимпиады тоже весьма символично - "Наводя мосты". Диалог между традициями разных стран, обмен идеями, всевозможные эксперименты - вот, чему будет уделено особое внимание, отметил руководитель греческого театра Attis, председатель Международного комитета Театральной олимпиады Теодорос Терзопулос.

Фото: Маргарита Миронова
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О российской части рассказал художественный руководитель Александринского театра, член Международного комитета Театральной олимпиады Валерий Фокин. По его словам, впервые мероприятие (а в России в 2001 году его уже принимала Москва) будет представлять собой настоящий театральный марафон: предположительные даты проведения - с 15 июня по конец ноября будущего года. Открытие при этом планируют провести на открытом воздухе, а закрытие - в рамках уже следующего культурного форума.

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- На сегодняшний день участие подтвердили 30 театров из 25 стран. При этом еще будут показаны спектакли наших фестивалей-партнеров: это и "Золотая маска", и "Чеховский фестиваль", и театр-фестиваль Балтийский дом, и "Звезды белых ночей", и "Точка доступа", - поделился планами Валерий Фокин.

В числе театров, которые представят свои работы, Новый и Старый театры Польши, немецкий Каммершпиле, румынский Буландра. Режиссеры тоже будут именитые: Ян Клята, Кристиан Люпа, Андрей Жолдак, Андрей Щербан, Хайнер Геббельс и многие другие.

Фото: Александр Щербак/ ТАСС
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Отдельная программа Олимпиады будет представлена петербургскими театрами, которые покажут все свои премьеры, а еще в Северную столицу свои работы привезут пять национальных театров России. Также запланирован вояж в Приморье, который завершится во Владивостоке встречей с японскими актерами. Несмотря на соседство с этой страной, такое произойдет впервые. А в "Артеке" будет организована специальная детская театральная смена.

Японские коллеги, надо сказать, тоже ждут не менее трех десятков коллективов, в том числе постановки в Тоге покажут и петербургские театры.

В России Театральная Олимпиада станет одним из ключевых событий Года театра.

Культура Театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Гид-парк
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