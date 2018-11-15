В Калининграде главу роддома задержали из-за смерти младенца

В Калининграде следователи возбудили уголовное дело в отношении исполняющей обязанности главного врача одного из родильных домов, где недавно умер младенец. Женщину подозревают в превышении должностных полномочий.

5 ноября 2018 года в родильный дом поступила женщина с признаками начала родов, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Калининградской области. На следующий день она родила живого мальчика. Младенец, по некоторым данным, был недоношенным.

Новорожденному по медицинским показаниям требовался дорогостоящий препарат - для поддержания жизнедеятельности. Однако глава роддома, как предполагают следователи, велела медицинскому персоналу принять все возможные меры, чтобы ребенок не выжил. Свою позицию она мотивировала высокой стоимостью препарата и нежеланием портить статистику.

В этот же день новорожденный умер в роддоме. Статистику действительно не испортили, указав в истории родов, что смерть плода наступила в утробе матери. Такие указания, по информации следственного управления, начальница дала своим подчиненным.

Главу роддома задержали и допросили. В ближайшее время решится, где она будет ждать суда. Следователи уже изъяли документы, запланирован допрос свидетелей. Точную причину смерти ребенка определит судебно-медицинская экспертиза.