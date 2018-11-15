В Ленобласти проверят магазин из-за лежащей на пачке творога крысы

Санитарные врачи проверят супермаркет в Гатчине из-за крысы, которую обнаружили покупатели на пачке творога.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области, проверка начата по факту возможного нарушения требований санитарного законодательства.

12 ноября покупатели супермаркета оставили многочисленные сообщения в социальных сетях о том, что видели на территории магазина крысу.

Причем, грызун лежал на стенде с творогом. Ряд пользователей пришли к мнению, что крыса спала, другие утверждали, что животное, ничуть не смущаясь присутствием покупателей, лакомилось творогом.