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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ленобласти проверят магазин из-за лежащей на пачке творога крысы

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)

Санитарные врачи проверят супермаркет в Гатчине из-за крысы, которую обнаружили покупатели на пачке творога.

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Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области, проверка начата по факту возможного нарушения требований санитарного законодательства.

12 ноября покупатели супермаркета оставили многочисленные сообщения в социальных сетях о том, что видели на территории магазина крысу.

Причем, грызун лежал на стенде с творогом. Ряд пользователей пришли к мнению, что крыса спала, другие утверждали, что животное, ничуть не смущаясь присутствием покупателей, лакомилось творогом.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область
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