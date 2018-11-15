Премьера состоится на сцене Концертного зала Мариинки в исполнении солистов, оркестра и хора Мариинского театра, в рамках Санкт-Петербургского культурного форума. Музыка новой оратории Софии Губайдулиной полна трагизма и философской глубины. Это еще одно рубежное сочинение композитора после диптиха "Страсти" и "Пасха по Иоанну". В произведении, звучащем на четырех языках, София Губайдулина использовала псалмы и молитвенные тексты: православный молитвослов и молитвы бенедиктинского монастыря.

Мировая премьера оратории состоялась осенью 2016 года в Таллине с участием солистов, Эстонского филармонического камерного хора, Камерного хора Voces Musicales и Эстонского национального симфонического оркестра под управлением Андреса Мустонена. В Германии она исполнялась в Дрездене с участием приглашенных солистов, хора Земперопер и оркестра Саксонской государственной капеллы (дирижер - Омер Мейр Вельбер). Партитура оратории "О любви и ненависти" была написана Софией Губайдулиной по заказу Штаатскапеллы, Фонда Фрауэнкирхе в Дрездене и Роттердамского филармонического оркестра. В сентябре маэстро Валерий Гергиев представил в рамках своего фестиваля в Роттердаме голландскую премьеру новой редакции 2018 года. Она же впервые и прозвучит в Петербурге.

Накануне премьеры София Губайдулина дала эксклюзивное интервью "РГ":

В чем состояла основная идея фабулы нового произведения?

София Губайдулина: В музыке оратории заключен вопрос о ненависти, который оказывается в важной кульминационной точке цикла. Вопрос этот неразрешим; ведь это и есть наш первородный грех. Важное - это молитва, которая приписывается церковью святому Франциску Ассизскому. Но у молитвы анонимный автор. Эта молитва поразила меня тем, что монах молится и просит Бога помочь ему не в том, чтобы его утешали, а чтобы он мог утешить, не в том, чтобы его понимали, но чтобы он понимал, не в том, чтобы его любили, но чтобы он любил. Эта мысль меня абсолютно поразила, потому что, видимо, тот человек, который сочинял эту молитву, понимал ту опасность, которая пришла сейчас в мир. Личность, направленная на себя, а не на Бога и не на кого-то другого! Быть личностью очень хорошо, но если она направлена на себя, то в результате мы получаем эгоистический феномен. И это очень опасно для культуры в целом.

Вы не отказываетесь от практики создания произведения на заказ?

София Губайдулина: Подобный принцип меня очень вдохновляет. Во-первых, я уже точно знаю, что произведение будет исполнено. Я большой период жизни прожила в состоянии, когда писала и была уверена, что произведение не будет исполнено или прозвучит только один раз. Там и отношение к тексту другое: более строгое. Я могла себе позволить большие эксперименты, когда не знала, что произведение будет исполнено. А когда я пишу на заказ, я имею ограничение во времени, и это способствует точности.

Я могла себе позволить большие эксперименты, когда не знала, что произведение будет исполнено

Как сегодня сохранять позиции классической музыки?

София Губайдулина: Необходимо сохранять влюбленность в классическую музыку. Я прекрасно понимаю, что мы живем в период усталой цивилизации. Все страшно устали. Люди приходят в концертный зал или театр и порой просто не в силах воспринять с такой интенсивностью художественное произведение, как это должно быть по-настоящему. Но нужно поставить эту задачу, потому что классическая музыка - драгоценность, возможность через искусство выйти совсем в другое измерение жизни. Пустое - это поверхностное пребывание в мире. Люди порой забывают, что очень важно время от времени восходить в какое-то такое пространство, которое нематериально и не связано с обыденностью. В наше время эта проблема, может быть, даже большая, чем когда-нибудь в прошлых веках. Чувствовать боль и трагедию в жизни - вот это очень важно. А в современном, наоборот, тенденция - бояться всего негативного. Но правда в том, что в основании мира лежит трагедия. Добро и зло вечно контрастируют между собой. Самая ходовая фраза сейчас: "если бы не было зла, не было бы и добра". От нее веет чем-то сатанинским. Но мир не может существовать без противоположностей, и, если мы будем закрывать глаза на это, ничего хорошего от этого не произойдет. Нужно обязательно переживать время от времени сущность мира, иначе мы становимся плоскими и одномерными.