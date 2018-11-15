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15.11.2018 15:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге криминального авторитета "Лося" осудили на 12 лет

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор по резонансному делу мужчины, в криминальных кругах известного как "Лось".

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, он признан виновным в незаконном обороте наркотиков и ближайшие девять лет ему предстоит провести в колонии строгого режима.

Верховный суд изменил приговор экс-генералу юстиции

Суд счел доказанным эпизод по поставке в Бельгию почти 57 килограммов гашиша.

Дело "Лося" в свое время прогремело на всю страну. В суде дело рассматривалось более 3,5 лет. Причем, по большинству предъявленных обвинений мужчина был оправдан и получил право на реабилитацию.

Вообще в уголовном деле было десять фигурантов, включая самого авторитета. Изначально им вменялся целый ряд преступлений, включая шесть убийств.

Однако в конце октября коллегия присяжных, которая рассматривала данное дело, оправдала фигурантов почти по всем статьям.

На скамье подсудимых остались только сам подозреваемый и его брат, причем, обвинение в убийствах с них сняли. Брата также судили за незаконный оборот наркотиков и приговорили к 12 годам лишения свободы. Так как у мужчины уже есть непогашенная судимость, то ему придется провести в местах не столько отдаленных 15 лет.

Происшествия Правосудие Суд Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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