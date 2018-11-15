В Петербурге подростки попытались сжечь 14-летнюю девочку

В Петербурге в больницу с ожогами более 50 процентов тела доставлена 14-летняя девочка. По предварительным данным, школьницу попытались поджечь ее несовершеннолетние знакомые.

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, у девочки диагностированы ожоги головы, рук и ног.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка.

Установлено, что ЧП произошло в ночь на 15 ноября в доме №16/1 по проспекту Науки. Девочка находилась в квартире вместе с тремя своими знакомыми.

В какой-то момент на школьнице загорелась легковоспламеняющаяся жидкость. Кто и при каких обстоятельствах облил ею девочку и поджег, сейчас выясняется.

В отдел полиции доставили двух участников вечеринки - 15-летнего подростка и его 16-летнюю знакомую. Местонахождение третьего подростка сейчас устанавливают полицейские.