В Петербурге на канале Грибоедова поселилась "семья акробатов"

В историческом центре Санкт-Петербурга на канале Грибоедова недалеко от Львиного мостика появился необычный арт-объект - семья акробатов в полосатых костюмах. Папа, мама и ребенок, покачиваясь на воде, стоят друг у друга на плечах.

Шестиметровая скульптура под названием "ПапаWок" установлена силами Музея искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков (МИСП), расположенного здесь же, по адресу Набережная канала Грибоедова, 103. Автор - петербургской художник Сергей Бородкин.

По замыслу скульптора, " ПапаWок" - это аллегория построения семьи, объясняет Сергей Бородкин. Казалось бы, простая композиция таит в себе несколько смыслов. Папа - основа семьи, он держит маму, и оба родителя выталкивают из семейного спасательного круга ребенка. Тот, в свою очередь, держит в руках маску - это символ и анонс масштабного международного выставочного проекта "Радикальная текучесть. Гротеск в искусстве" (он будет проходить в МИСП с 7 декабря 2018 по 17 февраля).

Как сообщил "РГ" представитель МИСП Владимир Шадрин, открытие арт-объекта приурочено к началу VII Международного культурного форума, который проходит в Санкт-Петербурге. Но это не значит, что акробаты-великаны исчезнут с окончанием мероприятия.

- Скульптура будет стоять до тех пор, пока не потеряет вид. Так что все зависит от погоды. Мы рассчитываем, что акробаты продержатся как минимум до конца года, - говорит Владимир Шадрин.

Сергей Бородкин верит, что его творению не помеха ни дождь, ни ветер, ни снег.

- Конструкция семьи "ПапаWok" столь же прочна, как крепки узы самой семьи, - утверждает он.